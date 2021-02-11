Конте и Аньелли избежали наказания

Дисциплинарный комитет не стал наказывать главного тренера "Интера" Антонио Конте и президента "Ювентуса" Андреа Аньелли за конфликт во время ответного матча полуфинала Кубка Италии, сообщает Football Italia.

В перерыве матча Конте, покидая поле, показал средний палец в сторону трибуны, где сидело руководство "Ювентуса". По информации La Gazzetta dello Sport, жест специалиста был адресован президенту "бьянконери" Андреа Аньелли. После финального свистка в эфир трансляции встречи попал эпизод, в котором Аньелли оскорбил Конте. Президент "Ювентуса" сказал Конте: "Да заткнись, придурок".

В финале Кубка Италии "Ювентус" сыграет с "Аталантой". Встреча состоится 19 мая.