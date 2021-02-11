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Американская компания MSD Capital выкупила 90 процентов акций итальянского клуба
Сделка официально закрыта
Фото - ФК Специя
Итальянский клуб "Специя" получил новых владельцев. Об этом передает официальная пресс-служба коллектива.
Команда перешла в руки американской компании MSD Capital, которой руководит семья Платек. Они выкупили 90 процентов акций коллектива, оставив прошлым владельцам, компании Volpi, десять процентов. Также не была выкуплена клубная база.
Lo #SpeziaCalcio annuncia l’acquisizione del Club da parte della famiglia Platek— Spezia Calcio (@acspezia) February 11, 2021
➡️ https://t.co/HiejzL5QlI pic.twitter.com/q4S1Iu0bqa
На данный момент "Специя" идет на 16-м месте в итальянском чемпионате.
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