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Американская компания MSD Capital выкупила 90 процентов акций итальянского клуба

Италия
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Сделка официально закрыта

Американская компания MSD Capital выкупила 90 процентов акций итальянского клуба

Фото - ФК Специя

UA-Футбол
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Итальянский клуб "Специя" получил новых владельцев. Об этом передает официальная пресс-служба коллектива.

Команда перешла в руки американской компании MSD Capital, которой руководит семья Платек. Они выкупили 90 процентов акций коллектива, оставив прошлым владельцам, компании Volpi, десять процентов. Также не была выкуплена клубная база.

На данный момент "Специя" идет на 16-м месте в итальянском чемпионате.

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В статье: Специя
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