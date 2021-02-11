Американская компания MSD Capital выкупила 90 процентов акций итальянского клуба

Итальянский клуб "Специя" получил новых владельцев. Об этом передает официальная пресс-служба коллектива.

Команда перешла в руки американской компании MSD Capital, которой руководит семья Платек. Они выкупили 90 процентов акций коллектива, оставив прошлым владельцам, компании Volpi, десять процентов. Также не была выкуплена клубная база.

Lo #SpeziaCalcio annuncia l’acquisizione del Club da parte della famiglia Platek



➡️ https://t.co/HiejzL5QlI pic.twitter.com/q4S1Iu0bqa — Spezia Calcio (@acspezia) February 11, 2021

На данный момент "Специя" идет на 16-м месте в итальянском чемпионате.