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"Иногда ситуации выходят из-под контроля". Бонуччи прокомментировал конфликт между Конте и Аньелли

Италия
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Не самая красивая ситуация

"Иногда ситуации выходят из-под контроля". Бонуччи прокомментировал конфликт между Конте и Аньелли

Фото - CalcioMercato

UA-Футбол
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Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал конфликт между президентом туринцев Андреа Аньелли и наставником "Интера" Антонио Конте. Оба повздорили на матче кубка Италии.

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"Мало что можно говорить, все сами увидели на фотографиях. Не мне сейчас судить о том, почему так вышло и что послужило причиной.

Во время игры не всегда получается держать эмоции под контролем. Часто вы можете сделать что-то, чего делать даже не планировали.

Футболисты и все, кто к футболу причастен, должны быть объектами для подражений. Но некоторые ситуации не получается держать под контролем. Будь на стадионе болельщики, этот эпизод мог никто и не заметить", - заявил Бонуччи.

Напомним, что "Ювентус" победил по сумме двух встреч и вышел в финал.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Антонио Конте Андреа Аньелли Интер (Милан)
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