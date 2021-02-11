"Иногда ситуации выходят из-под контроля". Бонуччи прокомментировал конфликт между Конте и Аньелли

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал конфликт между президентом туринцев Андреа Аньелли и наставником "Интера" Антонио Конте. Оба повздорили на матче кубка Италии.

Читайте также Средний палец плюс засранец: как Конте и президент Ювентуса оскорбляли друг друга в ½ финала Кубка

"Мало что можно говорить, все сами увидели на фотографиях. Не мне сейчас судить о том, почему так вышло и что послужило причиной.

Во время игры не всегда получается держать эмоции под контролем. Часто вы можете сделать что-то, чего делать даже не планировали.

Футболисты и все, кто к футболу причастен, должны быть объектами для подражений. Но некоторые ситуации не получается держать под контролем. Будь на стадионе болельщики, этот эпизод мог никто и не заметить", - заявил Бонуччи.

Напомним, что "Ювентус" победил по сумме двух встреч и вышел в финал.