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"Иногда ситуации выходят из-под контроля". Бонуччи прокомментировал конфликт между Конте и Аньелли
Не самая красивая ситуация
Фото - CalcioMercato
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал конфликт между президентом туринцев Андреа Аньелли и наставником "Интера" Антонио Конте. Оба повздорили на матче кубка Италии.
"Мало что можно говорить, все сами увидели на фотографиях. Не мне сейчас судить о том, почему так вышло и что послужило причиной.
Во время игры не всегда получается держать эмоции под контролем. Часто вы можете сделать что-то, чего делать даже не планировали.
Футболисты и все, кто к футболу причастен, должны быть объектами для подражений. Но некоторые ситуации не получается держать под контролем. Будь на стадионе болельщики, этот эпизод мог никто и не заметить", - заявил Бонуччи.
Напомним, что "Ювентус" победил по сумме двух встреч и вышел в финал.
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