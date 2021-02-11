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Три игрока Ювентуса под вопросом перед матчами против Наполи и Порту

Италия
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Пирло нужно искать альтернативу

Три игрока Ювентуса под вопросом перед матчами против Наполи и Порту

Фото - Marca

UA-Футбол
Новина українською

Туринский "Ювентус" за ближайшие семь дней проведут два важных матчах. В соперниках - "Наполи" и "Порту".

Сразу три футболиста могут пропустить эти игры. По данным Football Italia, почти наверняка не сыграет бразилец Артур, а Бонуччи и Дибала еще могут восстановиться к ЛЧ. С "Наполи" они точно пропустят встречу.

Напомним, что на этой неделе "Ювентус" смог выйти в финал кубка Италии, пройдя в 1/2 "Интер".

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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