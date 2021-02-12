Криштиану Роналду набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях, пишет Bleacher Report в своём "твиттере".

Роналду перешёл в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году.

"Ювентус" набрал в 20 матчах 42 очка и поднялся на третье место в итальянской Серии А. 13 февраля клуб проведёт встречу 22-го тура с "Наполи". Команды встретятся на поле стадиона "Диего Армандо Марадоны" в Неаполе.