  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Криштиану Роналду набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану Роналду набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Италия
(1 голосов)

Криштиану стал первым человеком с таким количеством подписчиков

Криштиану Роналду набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях, пишет Bleacher Report в своём "твиттере".

Роналду перешёл в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году.

"Ювентус" набрал в 20 матчах 42 очка и поднялся на третье место в итальянской Серии А. 13 февраля клуб проведёт встречу 22-го тура с "Наполи". Команды встретятся на поле стадиона "Диего Армандо Марадоны" в Неаполе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
REAL IMPORTA pa'mi (Madrid)
12.02.2021 в 17:45
CR7 es el mejor jugador del mundo!!! КР7 - найкращий гравець світу!!!
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...