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Криштиану Роналду набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях
Криштиану стал первым человеком с таким количеством подписчиков
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях, пишет Bleacher Report в своём "твиттере".
Роналду перешёл в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году.
"Ювентус" набрал в 20 матчах 42 очка и поднялся на третье место в итальянской Серии А. 13 февраля клуб проведёт встречу 22-го тура с "Наполи". Команды встретятся на поле стадиона "Диего Армандо Марадоны" в Неаполе.
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