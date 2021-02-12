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Наследник Златана. Капитан Торино летом может пополнить состав Милана
Справится ли итальянец?
Фото - The Independent
Уже ближайшим летом контракт Златана Ибрагимовича с "Миланом" подходит к концу. Неопределенность ситуации вынуждает руководство "россонери" искать возможного наследника.
Как сообщает Tuttomercatoweb, внимание клуба привлек Андреа Белотти. Его сделка с "Торино" заканчивается в 2022-м, а значит в середине 2021-го его можно будет переманить по выгодной цене.
Белотти - капитан "Торино", который в последние несколько лет привлек внимание грандов. Прошлым летом клуб он менять не захотел, чтобы не терять практику перед Евро-2020.
В текущем сезоне на счету Белотти 11 голов и шесть голевых передач в 21-м матче.
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