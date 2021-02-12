Италия
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Капитанская повязка и новый контракт. Интер намерен удержать ключевого полузащитника
Лидер в 24 года
La Gazzetta dello Sport
Стремительный прогресс Николо Бареллы привлек внимание грандов к его персоне. Однако "Интер" не хочет терять хавбека.
По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас клуб работает над новым контрактом для итальянца, который заканчивается в 2024-м. Более того, именно Барелла будет новым капитаном после ухода Самира Хандановича.
В текущем сезоне на счету Бареллы три гола и десять голевых передач в 21-м матче.
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