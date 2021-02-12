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Капитанская повязка и новый контракт. Интер намерен удержать ключевого полузащитника

Италия
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Лидер в 24 года

Капитанская повязка и новый контракт. Интер намерен удержать ключевого полузащитника

La Gazzetta dello Sport

UA-Футбол
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Стремительный прогресс Николо Бареллы привлек внимание грандов к его персоне. Однако "Интер" не хочет терять хавбека.

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По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас клуб работает над новым контрактом для итальянца, который заканчивается в 2024-м. Более того, именно Барелла будет новым капитаном после ухода Самира Хандановича.

В текущем сезоне на счету Бареллы три гола и десять голевых передач в 21-м матче.

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В статье: Интер (Милан) Николо Барелла
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