Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо: о пользе отказа от принципов

Когда четвертого октября "Наполи" не явился на матч в Турине, казалось, что "Ювентус" спасся. Казалось, что Дженнаро Гаттузо уже достроил мощное здание сильной и яркой команды. А его старый друг Андреа Пирло лишь начинал свою первую взрослую каденцию в карьере и выглядел неуверенно. Перед матчем 20-го января в Суперкубке оба уже выглядели одинаково кризисными, с весьма неприятными вопросами к ним. Перед сегодняшним же матчем Пирло кажется на вершине, а Гаттузо - на дне. Там же, где был и 13 месяцев назад, когда переиграл "Ювентус". Получится ли повторить сегодня?

Третье перепутье

Уже третий год подряд "Ювентус" выходит на перепутье в середине сезона. В первом причина была объективной - после пяти лет побед команда Массимилиано Аллегри просто выдохлась морально и тактически. А вот за следующие перепутья вина лежит на руководстве клуба. Сколько бы оно ни пыталось убедить в обратном, ни Маурицио Сарри, ни Андреа Пирло не были первым выбором на пост главного тренера. Их стиль совершенно не подходил команде, им не предоставили нужных игроков для изменения стиля на желаемый. Эти переходы были не подготовленными. Потому проблемы были ожидаемы.

Тем не менее, ныне кажется, что в начале 2021-го года команда перешла на иной путь, нежели в начале 2020-го. Когда Саррибол приказал долго жить, его изобретатель просто пустил все на самотек. Из-за чего казалось, что команда играет без тренера. Как результат - она проиграла Кубок и Суперкубок, рано и безропотно вылетела из Лиги Чемпионов и удержала Скудетто в весьма неубедительной манере. Пирло Суперкубок выиграл, в финале Кубка, а в лиге явно собирается догнать лидеров. И никак не с помощью самотека. А с помощью новой четкой концепции. То есть еще не забытой старой.

Год назад сенаторы "Ювентуса" не могли понять, зачем после стольких лет успехов они должны перестраивать игру. Не могут они понять этого и сейчас. Играть в Клоппбол, который проповедует Пирло, в команде особо некому. Бешеный высокий прессинг, стремление мгновенно перехватить мяч и доставить его к воротам, стремление постоянно играть быстро, меняться местами, много двигаться без мяча - все это не для Кьеллини, Бонуччи, Роналду, Рэмзи, Дибалы. Все это для будущего. Которое, правду говоря, уже потихоньку стает прошлым. Ведь сегодня высокий прессинг уступает место среднему.

Да и сам Пирло начал строить неправильно. Не успев наиграть схемы, он сразу же начал варьировать их, что всегда плохо для новой команды. Его команда владела мячом больше, чем при Сарри, и так же стерильно. Что для стиля Клоппа, как и для стиля Антонио Конте, которому Андреа также хочет следовать, противопоказано. Также противопоказано наличие лишь двух опорников. Из-за этого центр поля команды оставался оголенным, пропускал множество контратак, не был способен устроить осаду ворот соперника. Из-за этого "Юве" до сих пор первый в лиге по удалениям с пятью.

Вперед к прошлому

Впрочем, в отличие от Сарри, Пирло доказал, что умеет учиться и меняться. После наибольшего поражения в истории на "Алльянц Стадиум" ("Фиорентина", 0:3), после наибольшего поражения от "Интера" за девять лет он понял, что нужен другой путь. И избрал наиболее логичный - играть в то, во что хотят сенаторы. Глубоко обороняться и контратаковать. В футбол Аллегри, принесший пять Скудетто и четыре Кубка Италии. Результат - шесть побед и ничья в семи матчах с разницей мячей 14:1, выход в финал Кубка, победа в Суперкубке, постоянные сравнения с Аллегри в прессе.

"Рома" и дважды "Интер" были наглухо перекрыты и сведены к беспомощности. Были найдены голевые контратаки. Был найден старый характер "Ювентуса", потерянный осенью. В словах Кьеллини и Бонуччи ясно видна радость от возвращения к любимому стилю. Переход к игре с тремя опорниками, пусть и один из них номинально играет на фланге, добавил стабильности. Разумеется, помогли и возвращения игроков обороны от травм и болезней - Алекса Сандро, Де Лихта, Кьеллини. Капитан просто играет и командует как в свои лучшие годы, не дает спуску партнерам по команде и самому себе.

А сам тренер? Он также превратился в Аллегри по стилю высказываний. Говорит о "победах любой ценой", о том, что "без сфокусированности мы не "Ювентус". О командной работе для обороны. О том, что невозможно постоянно прессинговать и нужно уметь глубоко защищаться, нужно менять стили. А сравнения с Аллегри называет лучшими комплиментами. "Можете называть меня Аллегриано". Он говорит о результатах и характере. Хотя ранее говорил почти исключительно об игре, о перестройке игры. Андреа просто кардинально изменился. Во всем.

Казнь каждый день

А вот Гаттузо, в отличие от человека, которого называет братом, не изменился. Он как раз пытался вернуть "Наполи" к стилю Сарри. В Неаполе хотели этого, сам Рино - приверженец владения мячом, выхода из обороны через короткий пас, признавался в любви к испанскому стилю игры и упорно вел команду именно по этому пути. И поначалу получалось, казалось, что сочетание любимой в Неаполе красивой комбинационной игры с боевитостью тренера станет победным. Что его южный менталитет идеально впишется в атмосферу главного города Юга Италии. Поначалу так и было. Но затем Рино переборщил.

Неаполь по менталитету южноамериканский город. В футболе - уж точно. Здесь любят и ненавидят неистово, здесь каждый житель - сам себе футбольный тренер и эксперт и желает высказываться на тему постоянно. Причём все всегда ищут громкие слова и заявления. Здесь телефоны игроков и тренеров известны, здесь нормально звонить им с пожеланиями, требованиями, угрозами. Отключиться, отгородиться здесь невозможно. Джованни Трапаттони говорил, что футбольный тренер - это приговоренный к казни с неизвестной датой экзекуции. Главного тренера "Наполи" возводят на эшафот каждый день.

Между этими волнами нужно уметь лавировать. Нужно быть взрывным, уметь отвечать, но не переходить грань. У Сарри это обычно получалось. Карло Анчелотти с его противоположным неаполитанскому менталитетом закрылся в своей скорлупе и потерял какую-либо поддержку. Именно в том, что он не злится, не кричит, не накручивает игроков, видели проблему. Гаттузо впал в другую крайность. Он атаковал всех и вся. В том числе и своего босса Аурелио Де Лаурентиса, говорил о разочаровании в нем, потере доверия из-за переговоров с другими тренерами. Ничем хорошим это не могло закончиться.

Капитан Лоренцо Инсинье рассказывал: "Я говорил Анчелотти, что на нас нужно давить, прижимать. Мы должны чувствовать дыхание на наших затылках". Гаттузо предлагал такое с лихвой, и поначалу игрокам это нравилось. Но постепенно и это надоело, ожидаемо начало злить. Если мне иногда хочется разбить телевизор, когда слышу, как Гаттузо по сто раз за матч зовет Чуки Лосано, то что может чувствовать сам Чуки, безоговорочно лучший игрок команды? Оттого сегодня непонятно отношение раздевалки к Гаттузо. У него есть активные сторонники, но большинство молчаливо ждет его провала.

Привезли себе сами

В тактическом плане Рино также оказался слишком упрямым. Он признаёт, что при плотном календаре нет времени наиграть выход из обороны через короткий пас. Называет поражения фотокопиями, ведь команда постоянно теряет мяч возле своей штрафной. Но при этом не желает менять стиль игры, продолжает разыгрывать так. Еще в начале сезона из-за 70-миллионного Виктора Осимхена он отказался от своей любимой схемы 4-3-3, но, когда нигериец надолго вылетел, не вернулся, а застрял на 4-2-3-1. Сейчас он вернулся поздновато, когда тактические проблемы уже наслаиваются на другие.

Из-за проблем с центрфорвардами он часто сдвигает вингеров в центр атаки. И чаще всего - именно Лосано, из-за чего теряет его на его сильнейшем правом фланге. Дженнаро слишком доверяет Инсинье, уже долгие годы разочаровывающему в решающие моменты. Он не видел в упор форварда Фернандо Льоренте, он вместе с Де Лаурентисом послали на трибуны Аркадиуша Милика и не возвращали даже когда команда жестоко страдала без форвардов.

Ну и самое главное - характер. Его Неаполю всегда не хватало. Он выигрывает лишь когда играет хорошо, а проиграть может всегда. Бросается от 6:0 и 4:1 до диких поражений от "Специи" и "Дженоа" с почти тремя десятками ударов по воротам. Он очень много создает, но ужасно реализует, упускает шансы. И в этом плане Гаттузо не сумел толком изменить. Не сумел перебороть лузерский менталитет. Не перебороли и игроки сами себя. Осенью 2019-го они бунтовали, ленились, искали виноватых в тренере и президенте. И теперь в семи поражениях в 13-ти последних матчах виноваты не они.

В конце концов, это те же игроки, что слили тренера тогда. И теперь они проигрывают дуэли, начинают искать виноватых и боятся играть после первой ошибки, о чём говорил и Гаттузо. Часто открывают счёт, но быстро пропускают. Это тот же президент, который постоянно создает бури в клубе, вмешивается в работу команды, не защищает ее от нападок прессы. Теперь публично "увольняют" и спортивного директора Кристиано Джунтоли. Это та же пресса, которая устраивала резню всегда и теперь режет Дженнаро. Гаттузо, Де Лаурентис, "Наполи" и Неаполь привезли всё себе сами.

Год назад Гаттузо уже был опустошен и желал уйти, но вдруг красиво победил "Ювентус". Победил его и в финале Кубка. Он в гуще борьбы за Топ-4. Де Лаурентис не очень хочет его увольнять, ведь не хочет платить двум тренерам. Так что не все потеряно. Впрочем, Алессандро Барбано из Corriere Dello Sport заявляет, что лицо Дженнаро выглядит как лицо Анчелотти тогда. "Если они, люди с абсолютно противоположными характерами, столкнулись с теми же проблемами, значит, проверять себя должны другие". Хотя кажется, что функции проверки себя в "Наполи" нет. А вот в "Ювентусе" есть...