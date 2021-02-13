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Ибрагимович находится в шаге от двух рекордов Серии А

Италия
(2 голосов)

Златан не намерен останавливаться

Ибрагимович находится в шаге от двух рекордов Серии А

Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович сегодня может побить сразу два рекорда Серии А, если вечером забьет в ворота "Специи".

На данный момент у 39-летнего шведа 14 голов в текущем сезоне чемпионата Италии. Если он забьет "Специи", то станет самым старым игроком, забившим 15 голов за один сезон Серии А, превзойдя рекорд, установленный Сильвио Пиолой в 1951-52 годах.

Также Златан может стать первым человеком в этом столетии, который забил голы в матчах против 80 различных клубов в пяти лучших лигах Европы.

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В статье: Златан Ибрагимович
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