Серия А. Дженоа все еще аутсайдер в душе

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Дженоа" 0:0

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Синго, Лукич (Базелли 71), Мандрагора, Ринкон (Линетти 79), Ансальди (Мурру 79), Дзадза (Верди 71), Белотти

"Дженоа": Перин, Мазьелло, Радованович, Кришито (Гольданига 18), Дзаппакоста, Ровелла, Строотман, Зайц, Циборра, Пандев (Шомуродов 46), Дестро (Пьяца 77)

Предупреждения: Бремер 79, Иццо 85 - Кришито 10, Ровелла 38, Гольданига 59, Радованович 90+1

"Торино" и "Дженоа" - среди главных разочарований сезона. Обе начали ужасно, обе уже сменили тренера. В последнее время обе добавили. "Торо" с Давиде Николой отыгрывался в концовке в трёх матчах подряд. В последнем - даже с 0:3 в гостях против "Аталанты". Он чувствовал, что самое время добыть первую победу с новым тренером. "Дженоа" же и вовсе среди лидеров лиги после назначения Давиде Баллардини. Она также не уступила "Аталанте", затем добыла три победы подряд, в том числе и над "Наполи". Тем не менее, и она в душе осталась аутсайдером.

В первом тайме команды играли не только без ворот, но и без мяча. Слишком быстро пытались расстаться с ним, забрасывали его вперёд. Ничего хорошего из этого не получилось. Кроме удара Циборры на 43-ей минуте, который Сиригу отбил ногой. Второй как раз обе начали энергично. Дзаппакоста с 18-ти метров попал в стойку, Ансальди и Белотти - в створ. Но вскоре всё вернулось к уровню первого тайма. Обе явно демонстрировали, что ничья для них не трагедия.

Уже десятая ничья "Торино" в сезоне. Ни у кого нет больше. И пятая подряд. Он хотя бы рад, что выше зоны вылета. А "Дженоа" даже приближается к Топ-10.