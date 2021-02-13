Серия А. Наполи - Ювентус 1:0. Все же Гаттузо умеет тренировать против Юве

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус" 1:0

Гол: Л. Инсинье 31 (пен.)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Руи, Бакайоко, Зелински (Элмас 64), Политано (Руис 64), Л. Инсинье (Лоботка 88), Лосано, Осимхен (Петанья 75)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо (Алекс Сандро 46), Де Лихт, Кьеллини, Данило, Бентанкур (Кулушевски 72), Рабио, Кьеза, Бернардески (МакКенни 63), Мората, Криштиану Роналду

Предупреждения: Ди Лоренцо 23, Бакайоко 56 - Кьеллини 30, Куадрадо 45, Рабио 90+3

13 месяцев назад остановить снежный ком, ведший к уходу Дженнаро Гаттузо из "Наполи", помогла уверенная победа над "Ювентусом" в лиге. Затем Рино ещё и отобрал у него Кубок. Нынешний снежный ком, правда, начал катиться после поражения от того же соперника. В Суперкубке. С тех пор неаполитанцы набрали лишь три очка в трёх матчах лиги, вылетели из Кубка. Гаттузо и команду просто разрывают в прессе и на форумах за слабую игру, отчётный матч объявили последним шансом. Однако сегодня его умение играть против этого соперника вновь проявилось.

За это же время туринцы набрали девять очков в лиге, легко вышли в финал Кубка. Пропустили лишь один мяч в семи матчах, демонстрируя железную оборону лучших образцов. Сегодня они ещё и начали доминированием, хорошо комбинировали. Превышали 60 процентов владения мячом. Правда, пасовали большей частью далеко от ворот, по пасам в финальной трети поля в первом тайме "Наполи" почти не уступил. А к середине тайма он и сам наладил комбинационную игру получше, чем у соперника. Конкретно - после пощёчины Кьеллини против Ррахмани при безобидном навесе.

В целом в первом тайме ударов по воротам было мало, опасных с игры - не было вообще. Сотый гол Инсинье за "Наполи" и первый его удачный пенальти против "Ювентуса" после трёх неудач подряд (в том числе и в Суперкубке) был единственным хайлайтом тайма. Зато уже в начале второго стало интересно. Гости бешено давили, перешедший на правый фланг Кьеза бушевал. За первые пять минут по воротам Мерета нанесли шесть ударов. Совершенно свободный Криштиану Роналду умудрился с трёх метров попасть в него. Так удобно, что Алекс даже взял мяч намертво.

На 56-ой минуте Мерет отбил "пушку" Кьезы с 15-ти метров. И, как ни странно, на этом период штурма "Юве" прекратился. "Наполи" удалось успокоиться, даже иногда пробираться к штрафной соперника. Он всё ещё оборонялся глубоко, слишком глубоко. Выстрел Алекса Сандро чуть не попал. Удар Роналду в контратаке с острого угла Мерет отбил ногой. В концовке приходилось прерывать немало забросов в штрафную. Мерет вновь спас, от удара Мораты вплотную. Взял удар Роналду головой. Но выстоять всё же удалось.

В последнее время Гаттузо говорил о резне, которую устраивают ему ежедневно. На него действительно было жалко смотреть. Его каденция в "Наполи" казалась законченной. К счастью для него, попался соперник, против которого он умеет строить игру. Неаполитанцы побили туринцев их же последним оружием - обороной. Кто бы мог подумать, учитывая великолепную форму Кьеллини и ужасную - Максимовича и Ррахмани, а также отсутствие Маноласа и Кулибали?! Они вновь в игре, лишь в двух очках позади "Юве". А самому "Юве" вновь придётся начинать погоню сначала.