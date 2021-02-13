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Пирло: Мы проиграли Наполи из-за сомнительного инцидента

Италия
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Наставник туринцев подвел итоги поражения от неаполитанцев

Пирло: Мы проиграли Наполи из-за сомнительного инцидента

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал поражение в матче 22-го тура Серии А от "Наполи".

"В створ наших ворот не пробили ни разу, мы проиграли из-за сомнительного инцидента. Жаль, что "Ювентус" не выиграл. Мы показали игру, которая была нам нужна, но не добились результата, которого мы заслуживали.

Если давать пенальти за такое, то любой контакт станет пенальти. Если бы такой пенальти назначили в пользу "Ювентуса", было бы много споров и жалоб, если бы мы вообще его получили.

Я просто говорю, что сегодня инциденты рассматривались так. Был сомнительный пенальти, есть вопросы насчет возможной второй желтой карточки для Джованни Ди Лоренцо. Некоторые моменты трактуются иначе, когда идет матч против "Ювентуса", потому что все говорят о нас. Иногда такая тактика работает, иногда нет. Неважно.

Это была хорошая игра. Единственное, чего нам не хватило, – гола. Нет гарантии, что команда, которая забьет больше голов, возьмет скудетто. Мы создаем много моментов, вратарь "Наполи" стал лучшим игроком матча, так что сегодня я не могу жаловаться на игру своих нападающих", – рассказал наставник туринцев.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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