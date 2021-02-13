Серия А. Милан позорится в Специи

Специя. "Альберто Пикко"

: Маджоре 56, С. Бастони 67

": Проведель, Виньяли, Эрлич, Исмаили, С. Бастони, Эстевес, М. Риччи, Маджоре (Акампора 83), Сапонара, Агудело, Гьяси

": Д. Доннарумма, Далот, Кьер (Томори 65), Романьоли, Эрнандес, Беннасер (Мейте 64), Кесси, Салемакерс (Кастильехо 83), Чалханоглу (Хауге 83), Леау (Манджукич 64), Ибрагимович

: Виньяли 23, С. Бастони 25, Эрлич 58 - Далот 65

В кои-то веки "Милан" мог выставить почти оптимальный состав. Симон Кьер вернулся, в стартовый состав вернулись даже Беннасер и Чалханоглу. Уже вторую неделю подряд команда могла отдыхать во вторник-среду и спокойно готовиться. Как раз "Ювентус" потерял очки, "Интер" завтра ожидает тяжёлый матч. Лучшая гостевая команда лиги (девять побед и ничья, последнее поражение в гостях в 2019-ом году) приехала в гости к худшей домашней, у которой на счету лишь одна победа дома. Результат? Чуть ли не худшая игра "россонери" в сезоне. Напоминающая чёрные последние годы.

Новичок Серии А просто возил её лидера мордой об газон. Уже не впервые он сильно играет против грандов. Побеждал "Наполи", "Рому" в Кубке, не уступил "Аталанте". "Лацио" и "Интер" еле унесли от него ноги. Но сегодня было что-то особенное. Даже 16:5 по ударам по воротам к 67-ой минуте не может осветить всю картину. Как и ноль ударов в створ ворот Проведеля. Будто "Специя" - Топ-клуб, лидер лиги, а "Милан" - напуганный новичок. Весьма странное и дикое его выступление в преддверии Дерби Делла Мадоннина. По агрессии, смелости, скорости он был разгромлен.

Спасало последнего отсутствие чистого форварда у первого (Агудело играл "фальшивую девятку"), заигрывание хозяев, их излишний дриблинг на ударных позициях. Доннарумма невероятно вытащил выстрел Сапонары из центра штрафной. Но в итоге он пропустил. Перехват Агудело, налёт его, Гьяси и Эстевеса закончился тем, что Романьоли в подкате не выбил, а переправил на Маджоре. Затем же был разыгран штрафной, и Бастони мощно выстрелил в "девятку" с 20-ти метров. В добавленное время ещё и Акампора попал в перекладину. А миланцы так и остались без ударов в створ.

"Милан" проигрывает в гостях впервые после четырехсот дней. И главное даже как проигрывает. В целом это его третье поражение в семи последних матчах лиги. После нуля в 27-ми предыдущих. Команда выдохлась? Её феноменальный поход закончился? Прямо перед дерби?