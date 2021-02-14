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Милан ни разу не попал в ворота в матче со Специей – впервые за полтора года

Италия
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"Россонери" в последнее время не в форме

Милан ни разу не попал в ворота в матче со Специей – впервые за полтора года

Eurosport

Новина українською

"Милан" проиграл "Специи" (0:2) в рамках 22-го тура Серии А.

При этом "россонери" не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника – все 7 попыток были неточными.

Подобное случилось с "Миланом" в чемпионате Италии впервые с августа 2019 года, когда клуб проиграл "Удинезе" (0:1).

Отметим, что это поражение стало для "россонери" третьим в последних пяти матчах.

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В статье: Милан (Италия)
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