Италия
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Милан ни разу не попал в ворота в матче со Специей – впервые за полтора года
"Россонери" в последнее время не в форме
Eurosport
"Милан" проиграл "Специи" (0:2) в рамках 22-го тура Серии А.
При этом "россонери" не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника – все 7 попыток были неточными.
Подобное случилось с "Миланом" в чемпионате Италии впервые с августа 2019 года, когда клуб проиграл "Удинезе" (0:1).
Отметим, что это поражение стало для "россонери" третьим в последних пяти матчах.
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