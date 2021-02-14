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Реванш Гаттузо. Наполи – Ювентус 1:0. Обзор матча

Италия
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"Партенопейцы" ответили за поражение в Суперкубке

Реванш Гаттузо. Наполи – Ювентус 1:0. Обзор матча

Sportsnet

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"Наполи" одолел "Ювентус" в матче 22-го тура Серии А.

Несмотря на ожесточенное давление коллектива Андреа Пирло, "партенопейцам" всё же удалось взять три очка благодаря голу Лоренцо Инсинье с пенальти.

Таким образом "Наполи" взял реванш у туринцев за недавнее поражение в Суперкубке Италии.

"Наполи" - "Ювентус" 1:0

Гол: Л. Инсинье 31 (пен.)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Руи, Бакайоко, Зелински (Элмас 64), Политано (Руис 64), Л. Инсинье (Лоботка 88), Лосано, Осимхен (Петанья 75)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо (Алекс Сандро 46), Де Лихт, Кьеллини, Данило, Бентанкур (Кулушевски 72), Рабио, Кьеза, Бернардески (МакКенни 63), Мората, Криштиану Роналду

Предупреждения: Ди Лоренцо 23, Бакайоко 56 - Кьеллини 30, Куадрадо 45, Рабио 90+3

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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