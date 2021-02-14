Италия
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Серия А. Рома легко разобралась с Удинезе
Алгоритм сохранился
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Удинезе" 3:0
Голы: Верету 5, 25 (пен.), Педро 90+3"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кристанте, Карсдорп, Верету (Педро 78), Вильяр, Спинаццола (Б. Перес 87), Лоренцо Пеллегрини (Диавара 87), Мхитарян, Майораль (Джеко 69) "Удинезе": Муссо, Бонифаци, Нуйтинк, Самир, Стригер-Ларсен (Н. Молина 63), Уолас (Несторовски 85), Арслан (Макенго 74), Де Пауль, Зеегелаар (Увеян 74), Деулофеу, Льоренте (Окака 63) Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 56, Верету 71 "Рома" не сдвигается со своего пути. У неё нет побед над командами из Топ-7 и нет потерь очков против команд ниже Топ-9. В начале 2021-го года последний алгоритм был близок к срыву, победы над аутсайдерами были минимальными, вымученными. А "Лацио" и "Ювентусу" команда влетала без особых вариантов. Паулу Фонсека выглядел раздражённым, несколько раз на вопросы по кадрам ответил "я решаю и не поддаюсь давлению". Но всё же просвет есть. Две недели тому "Верона" была обыграна легко. А теперь и "Удинезе", которому проиграла два из предыдущих пяти матчей. Фриуланцы в последнее время вначале остановили "Аталанту", затем ещё и "Интер", после этого дважды победили. Трижды подряд не пропускали. Фонсека считал матч очень тяжёлым именно из-за глубокой обороны соперника. Потому ранний гол был крайне важен. После навеса Манчини и лёгкого удара головой Верету "Удинезе" пытался ответить, забрасывал в штрафную, но до перерыва так и не нанёс ни одного удара по воротам. А "Рома" создала прорыв Верету к вратарю (Муссо спас), два заблокированных удара в упор. И второй гол, когда Пеллегрини прострелил, а Муссо сбил Мхитаряна. Игроки "Удинезе" протестовали против пенальти. То ли считали, что не было контакта, то ли - что Генрих упустил мяч до него без шансов догнать. Второе выглядело логичным. Тем не менее, Пьеро Джакомелли решение не изменил. Изменил он другое, когда с помощью ВАР отменил красивую голевую комбинацию из-за фола Мхитаряна. Как бы то ни было, с того момента "Рома" "сушила" игру, стараясь лишь спокойно владеть мячом. Во втором тайме и мяч начала отдавать чаще. Рискованно, но Пау Лопес в дуэли с Деулофеу спас. А больше шансов, как и штурма ворот испанца, не было. На 93-ей минуте мяч ещё и отскочил от Джеко к Педро, положившему его в "девятку". И замены Фонсеки сработали. "Рома" выигрывает шестой домашний матч из семи последних, 16-й подряд дома не проигрывает. Благодаря умению играть против более слабых соперников она держится в Топ-4. Даже в Топ-3.
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