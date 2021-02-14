Фонсека обгоняет Пирло. Рома - Удинезе 3:0. Видео голов и обзор матча

В 22-м раунде итальянской Серии А "Рома" принимала на своем стадионе "Удинезе". Хозяева не были очень дружелюбными, и дважды заставили гостей вытаскивать мяч уже к 25-й минуте. Через несколько мгновений VAR отменил еще один гол подопечных Пауло Фонсеки, однако под занавес матча они все-таки добились своего: Педро забил свой пятый мяч в футболке "Ромы". После этой победы римляне обогнали "Ювентус" в турнирной таблице и расположились на третьем месте.

"Рома" - "Удинезе" 3:0

Голы: Верету 5, 25 (пен.), Педро 90+3