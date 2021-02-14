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Фонсека обгоняет Пирло. Рома - Удинезе 3:0. Видео голов и обзор матча
Легкая победа для римлян
AFP | Flashscore
В 22-м раунде итальянской Серии А "Рома" принимала на своем стадионе "Удинезе". Хозяева не были очень дружелюбными, и дважды заставили гостей вытаскивать мяч уже к 25-й минуте. Через несколько мгновений VAR отменил еще один гол подопечных Пауло Фонсеки, однако под занавес матча они все-таки добились своего: Педро забил свой пятый мяч в футболке "Ромы". После этой победы римляне обогнали "Ювентус" в турнирной таблице и расположились на третьем месте.
"Рома" - "Удинезе" 3:0
Голы: Верету 5, 25 (пен.), Педро 90+3
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