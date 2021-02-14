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Пушка от Муриеля. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча
В конце поединка "бергамаски" вырывают победу
ФК Аталанта
Доминирование над "Кальяри" в течение всего матча "Аталанта" смогла воплотить в гол лишь на 90-й минуте усилиями Луиса Муриеля, который технично разобрался с защитниками соперника и мощным выстрелом вколотил мяч в сетку ворот. С украинцев на поле вышел только
"Кальяри" - "Аталанта" 0:1
Гол: Луис Муриель 90
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Источник:Футбол1/2/3
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