Пушка от Муриеля. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча

Доминирование над "Кальяри" в течение всего матча "Аталанта" смогла воплотить в гол лишь на 90-й минуте усилиями Луиса Муриеля, который технично разобрался с защитниками соперника и мощным выстрелом вколотил мяч в сетку ворот. С украинцев на поле вышел только Руслан Малиновский, сыграв несколько минут . Виктор Коваленко провел матч на скамейке запасных.

"Кальяри" - "Аталанта" 0:1

Гол: Луис Муриель 90