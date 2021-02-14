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Пушка от Муриеля. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча

Италия
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В конце поединка "бергамаски" вырывают победу

Пушка от Муриеля. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча

ФК Аталанта

Новина українською

Доминирование над "Кальяри" в течение всего матча "Аталанта" смогла воплотить в гол лишь на 90-й минуте усилиями Луиса Муриеля, который технично разобрался с защитниками соперника и мощным выстрелом вколотил мяч в сетку ворот. С украинцев на поле вышел только Руслан Малиновский, сыграв несколько минут. Виктор Коваленко провел матч на скамейке запасных.

"Кальяри" - "Аталанта" 0:1

Гол: Луис Муриель 90

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Источник:
Футбол1/2/3

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