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Ханданович проводит 500-й матч в Серии А. Среди легионеров больше только у Дзанетти
Поединок против "Лацио" стал для Самира юбилейным
Sempsre
В матче 22-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" принимает римское "Лацио".
Ворота "нерадзурри" в этом поединке защищает Самир Ханданович. Этот поединок стал для 36-летнего голкипера 500-м в рамках национального первенства Италии. Кроме "Интера" словенский вратарь в Италии также выступал за "Удинезе", "Тревизо" и "Лацио".
За всю историю Серии А только одному легионеру ранее удавалось достичь этой отметки - бывшему аргентинскому хавбеку "Интера" Хавьеру Дзанетти (615 матчей).
В текущем сезоне во всех турнирах Ханданович принял участие в 32 матчах.
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