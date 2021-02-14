Ханданович проводит 500-й матч в Серии А. Среди легионеров больше только у Дзанетти

В матче 22-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" принимает римское "Лацио".

Ворота "нерадзурри" в этом поединке защищает Самир Ханданович. Этот поединок стал для 36-летнего голкипера 500-м в рамках национального первенства Италии. Кроме "Интера" словенский вратарь в Италии также выступал за "Удинезе", "Тревизо" и "Лацио".

За всю историю Серии А только одному легионеру ранее удавалось достичь этой отметки - бывшему аргентинскому хавбеку "Интера" Хавьеру Дзанетти (615 матчей).

В текущем сезоне во всех турнирах Ханданович принял участие в 32 матчах.