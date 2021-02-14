Серия А. Интер - Лацио 3:1. Демонстрация ЛуЛы

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио" 3:1

Голы: Лукаку 22 (пен.), 45, Лаутаро Мартинес 64 - Эскаланте 61

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Д'Амброзио 90+1), Эриксен (Гальярдини 72), Брозович, Барелла, Перишич (Дармиан 90+1), Лукаку (Пинамонти 90+1), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 78)

"Лацио": Рейна, Патрик, Худт (Пароло 46), Ачерби, Лаццари, Лейва (Эскаланте 46), Милинкович-Савич, Луис Альберто (А. Перейра 78), Марушич, Иммобиле (Мурики 70), Корреа (Кайседо 70)

Предупреждения: Лукаку 26, Хакими 59 - Худт 20

Вылет из Кубка, да ещё и от "Ювентуса", ожидаемо не был тихим для "Интера". Тем не менее, "нерадзурри" сумели быстро успокоиться и переключиться на лигу. Антонио Конте хвалил подопечных за игру в Кубке, был доволен борьбой с "Юве". В Серии А же команда не пропускала в четырёх матчах подряд, не проигрывала в пяти. Тренер ещё и напоминал о лучшей атаке лиги. Правда, сегодняшний соперник выиграл шесть матчей подряд, также усилил оборону и собирался продолжать в том же духе. Однако "Интер" на этот раз не собирался упускать шанс выйти на первое место.

Обе играли быстро и агрессивно. "Лацио" владел мячом, доводя процент даже до 67-ми. До штрафной комбинировал неплохо. А вот штрафная, её центр, был перекрыт наглухо. Иммобиле и Корреа выглядели беспомощными, Луис Альберто и Милинкович-Савич были перекрыты. Контратаки "Интера", вообще-то, также перекрывались. Пока Лукаку, находясь спиной к воротам, нe вывел Лаутаро вперёд. Худт в подкате вытащил мяч, но Михаэль Фаббри посчитал, что прежде всего задел ногу. И ВАР подтвердил это. После чего контратаки стали более опасными, Рейне пришлось тащить удары ЛуЛа.

Один из ударов, после подката Брозовича и рикошета от защитника, Пепе вытащить не удалось. Поначалу и тогда гости протестовали, считая, что Ромелу был в офсайде. Но на самом деле он не был, что ВАР заметил. И этот гол в раздевалку задал настроение второму тайму. Хозяева уже чувствовали себя гораздо увереннее, атаковали опаснее. Хакими должен был снимать все вопросы. Он попал во вратаря, а вскоре штрафной удар Милинковича-Савича срикошетил от Эскаланте в ворота. Но уже через три минуты бизон Лукаку прорвался справа и оставил Лаутаро перед пустыми воротами.

И Лаутаро, и Лукаку забивали лишь в одном из шести предыдущих матчей лиги. Конте даже признал, что бельгиец в плохой форме. В то же время Иммобиле забивал в четырёх из шести, в ещё одном отдал ассист. Но в очной встрече ЛуЛа выиграли нокаутом. Оборона "Интера" выиграла нокаутом, обеспечив восьмую домашнюю победу подряд. Миланцы выступили очень мощно, мощно заявили о своих амбициях в преддверии Миланского дерби. К нему они подойдут в статусе, которого не видели больше года - лидера лиги. В статусе, которого не видели 11 лет - единоличного лидера лиги во втором круге.