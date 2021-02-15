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Фактор Лукаку. Интер - Лацио 3:1. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Интер - Лацио, чемпионат Италии, 14 февраля 2021

Фактор Лукаку. Интер - Лацио 3:1. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Лацио, которые встречались в 22-м туре итальянской Серии А. В случае победы нерадзури выходили бы на первое место в турнирной таблице. И подопечные Конте справились с заданием. Особенно постарался для этого Лукаку - бельгийский гигант реализовал пенальти, забил с игры и отдал результативную передачу. Такая продуктивная игра, к слову, позволила ему выйти на первое место в гонке бомбардиров.

Серия А. 22-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Лацио" 3:1
Голы: Лукаку 22 (пен.), 45, Лаутаро Мартинес 64 - Эскаланте 61

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Лацио (Рим)
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