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Бомбардир по имени Ромелу: Лукаку забил свой 300-й гол в профессиональной карьере

Италия
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Бомбардир по имени Ромелу: Лукаку забил свой 300-й гол в профессиональной карьере

sportsnet

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Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль во вчерашнем поединке чемпионата Италии с римским "Лацио" (3:1). Как отмечают статистические порталы, второй гол в матче с "орлами" стал для страйкера 300-м в карьере футболиста.

За время своих профессиональных выступлений 27-летний форвард забил 87 голов за "Эвертон", 56 – за "Интер", 42 – за "Манчестер Юнайтед", 41 – за "Андерлехт", 17 – за "Вест Бромвич Альбион". Также Лукаку защищал цвета "Челси", однако за "синих" ему отличиться не удалось. В национальной команде Лукаку успел наколотить 57 мячей.

Вчера Ромелу забил 15-й и 16-й голы в текущем сезоне Серии А, он обошел в списке бомбардиров чемпионата Златана Ибрагимовича и Чиро Иммобиле. На данный момент Лукаку делит лидерство в рейтинге голеадоров с Криштиану Роналду.

Читайте такжеСерия А. Интер - Лацио 3:1. Демонстрация ЛуЛы

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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