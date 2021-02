Бомбардир по имени Ромелу: Лукаку забил свой 300-й гол в профессиональной карьере

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль во вчерашнем поединке чемпионата Италии с римским "Лацио" (3:1). Как отмечают статистические порталы, второй гол в матче с "орлами" стал для страйкера 300-м в карьере футболиста.

За время своих профессиональных выступлений 27-летний форвард забил 87 голов за "Эвертон", 56 – за "Интер", 42 – за "Манчестер Юнайтед", 41 – за "Андерлехт", 17 – за "Вест Бромвич Альбион". Также Лукаку защищал цвета "Челси", однако за "синих" ему отличиться не удалось. В национальной команде Лукаку успел наколотить 57 мячей.

300 - Romelu #Lukaku has scored his goal number 300 with Clubs and First National Team. Devasting.#InterLazio pic.twitter.com/B91ilCJetm