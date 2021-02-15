  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ради Скудетто: Пиоли проведет специальную встречу для того, чтобы скорректировать настрой игроков Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ради Скудетто: Пиоли проведет специальную встречу для того, чтобы скорректировать настрой игроков Милана

Италия
(1 голосов)

"Россонери" забуксовали

Ради Скудетто: Пиоли проведет специальную встречу для того, чтобы скорректировать настрой игроков Милана

sempremilan

Новина українською

Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли назначил специальную встречу со своими футболистами, чтобы скорректировать отношение подопечных после поражения команды в Серии А.

Напомним, "Специя" обыграла коллектив Стефано (2:0), "Интер" обошел своих соседей и теперь лидирует в турнирной таблице.

В четверг "Милан" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой", а в воскресенье встретится с "нерадзурри" в рамках Derby della Madonnina. Итальянские СМИ сообщают, что тренерский штаб "россонери" остался недоволен отношением игроков к делу в последних поединках. Пиоли желает вернуть настрой исполнителей перед важными встречами.

Читайте такжеУдар по лидеру. ВИДЕО классного гола Специи, что заставил капитулировать Милан

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефано Пиоли Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...