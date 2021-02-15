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Ради Скудетто: Пиоли проведет специальную встречу для того, чтобы скорректировать настрой игроков Милана
"Россонери" забуксовали
sempremilan
Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли назначил специальную встречу со своими футболистами, чтобы скорректировать отношение подопечных после поражения команды в Серии А.
Напомним, "Специя" обыграла коллектив Стефано (2:0), "Интер" обошел своих соседей и теперь лидирует в турнирной таблице.
В четверг "Милан" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой", а в воскресенье встретится с "нерадзурри" в рамках Derby della Madonnina. Итальянские СМИ сообщают, что тренерский штаб "россонери" остался недоволен отношением игроков к делу в последних поединках. Пиоли желает вернуть настрой исполнителей перед важными встречами.
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