Ради Скудетто: Пиоли проведет специальную встречу для того, чтобы скорректировать настрой игроков Милана

Алленаторе "Милана" Стефано Пиоли назначил специальную встречу со своими футболистами, чтобы скорректировать отношение подопечных после поражения команды в Серии А.

Напомним, "Специя" обыграла коллектив Стефано (2:0), "Интер" обошел своих соседей и теперь лидирует в турнирной таблице.

В четверг "Милан" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой", а в воскресенье встретится с "нерадзурри" в рамках Derby della Madonnina. Итальянские СМИ сообщают, что тренерский штаб "россонери" остался недоволен отношением игроков к делу в последних поединках. Пиоли желает вернуть настрой исполнителей перед важными встречами.