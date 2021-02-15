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Стычке Лукаку и Ибрагимовича в Милане посвятили мурал

Италия
(1 голосов)

Останется в памяти не только игроков

Стычке Лукаку и Ибрагимовича в Милане посвятили мурал

DW Sport

Новина українською

На одном из домов города Милан в Италии рядом со стадионом "Сан-Сиро" появился мурал, посвященный стычкке форварда "Милана" Златана Ибрагимовича с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку.

У шведа и бельгийца произошел конфликт в матче 1/4 Кубка Италии. Оба игрока получили по желтой карточке,

Златан впоследствии был удален, а "Интер" выиграл матч - забил на 97-й минуте (2:1).

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В статье: Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Интер (Милан) Милан
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Источник:
DW

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Комментарии (1)
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
15.02.2021 в 17:52
Головой двигал шкаф.
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