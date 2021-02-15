Стычке Лукаку и Ибрагимовича в Милане посвятили мурал

На одном из домов города Милан в Италии рядом со стадионом "Сан-Сиро" появился мурал, посвященный стычкке форварда "Милана" Златана Ибрагимовича с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку.

У шведа и бельгийца произошел конфликт в матче 1/4 Кубка Италии. Оба игрока получили по желтой карточке,

Златан впоследствии был удален, а "Интер" выиграл матч - забил на 97-й минуте (2:1).