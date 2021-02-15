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Игрок Аталанты - лучший в Серии А по голам, которые создает себе сам

Италия
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Интересный статистический подсчет

Игрок Аталанты - лучший в Серии А по голам, которые создает себе сам

Reuters

Новина українською

Колумбийский легионер итальянской "Аталанты" Луис Мурьель забил больше всех голов в Серии А с начала сезона с ведением мяча.

Чтобы посчитать этот показатель, в Opta учитывали те гола, авторы которых пробегали с мячом не менее 5 метров.

29-летний Мурьель забил 6 таких голов.

Всего на счету Луиса Мурьеля в этом сезоне 13 голов в Серии А и 2 - в Лиге чемпионов. Еще три раза колумбиец отдавал голевые передачи.

Напомним, что в "Аталанте" выступают двое украинцев - Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.

Впереди у команды Гасперини домашний матч Серии А с "Наполи" в воскресенье, 21 февраля.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Луис Муриэль Луис Мурьель
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