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Игрок Аталанты - лучший в Серии А по голам, которые создает себе сам
Интересный статистический подсчет
Reuters
Колумбийский легионер итальянской "Аталанты" Луис Мурьель забил больше всех голов в Серии А с начала сезона с ведением мяча.
Чтобы посчитать этот показатель, в Opta учитывали те гола, авторы которых пробегали с мячом не менее 5 метров.
29-летний Мурьель забил 6 таких голов.
Всего на счету Луиса Мурьеля в этом сезоне 13 голов в Серии А и 2 - в Лиге чемпионов. Еще три раза колумбиец отдавал голевые передачи.
Напомним, что в "Аталанте" выступают двое украинцев - Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.
Впереди у команды Гасперини домашний матч Серии А с "Наполи" в воскресенье, 21 февраля.
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