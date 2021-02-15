Серия А. Парма падает все ниже, Вероне нечего драматизировать

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Парма" 2:1

Голы: Грасси 13 (автогол), Барак 62 - Куцка 8 (пен.)

Громкая победа над "Наполи" осталась единственной на фоне трёх поражений в четырёх последних матчах. В "Вероне" уже начали чувствовать себя некомфортно, традиционное предматчевое интервью дал не спортивный директор, а президент Маурицио Сетти. Требуя дать и игру, и результат. Впрочем, что веронцы знают о некомфортности? "Парма" перед очным матчем побила антирекорд клуба, не победив в 12-ти подряд, из девяти проиграла восемь, забив два мяча. В целом её атака - худшая в лигах Топ-5. И в клубе признают, что ещё не нашли решения. Не нашлось оно и сегодня.

Начали гости энергично. Грубая ошибка защитника соперника Ловато и фол вратаря Сильвестри принесли им пенальти и ранний гол. В паре контратак Жервиньо останавливали лишь в последний момент. Однако хозяева быстро ответили. Лазанья забросил справа, Димарко пробил с рикошетом. После обоюдно унылой середины тайма Сепе блестяще вытащил штрафной последнего, отбил и его удар после прорыва слева. А во втором тайме "Верона" уже просто играла явно лучше соперника. Пусть и убойных моментов с игры не создала. Хватило навеса Димарко с углового и удара Барака головой.

"Мастифы" на девятом месте. А "крестоносцы" остаются 19-ми. До 17-го места вроде бы не так много - четыре очка. Но ведь они даже одно не могут набрать.