Сумасшедшая таблица. Итоги 22-го тура Серии А

Болонья - Беневенто 1:1

Торино - Дженоа 0:0

Наполи - Ювентус 1:0

Специя - Милан 2:0

Рома - Удинезе 3:0

Кальяри - Аталанта 0:1

Сампдория - Фиорентина 2:1

Кротоне - Сассуоло 1:2

Интер - Лацио 3:1

Эллас Верона - Парма 2:1

"Рома" - 43, "Ювентус" - 42, "Наполи", "Лацио" и "Аталанта" - по 40. Сумасшедшая битва за места в Топ-4. При этом даже после поражения в 22-ом туре "Ювентус", учитывая матч в запасе, очень рано исключать из борьбы за Скудетто. В битве же за трофей впервые за 17 туров произошла смена лидера. В преддверии Миланского дерби "Интер" вышел на 50 очков и вытеснил "Милан" с первого места. Причём "нерадзурри" одержали победу, лучше которой не бывает, а "россонери" потерпели наихудшее возможное поражение. Ещё больше сумасшествия!

Лучше, чем 6:0 в дерби

Действительно, что может быть лучше такой победы "Интера" над "Лацио"? 6:0 над "Миланом", да. В плане престижа и морали. А вот в профессиональном всё иначе. Римляне подошли к матчу с шестью победами подряд (в том числе и выносами "Ромы" и "Аталанты") и очень высоким уровнем уверенности в себе. Владели мячом более 60-ти процентов времени. Вышли на 1:2 на 61-ой минуте в самой обидной для соперника форме - рикошета при штрафном. Их лидер Чиро Иммобиле забивал и ассистировал в пяти из шести предыдущих матчей лиги, а лидер миланцев Ромелу Лукаку - лишь в одном.

Тем не менее, победили хозяева, и практически легко. Герметично перекрыли Иммобиле, в целом не позволили в штрафной ничего.

Легко пережили недостаток мяча. Лукаку выдал один из своих лучших матчей за команду, дублем вышел на 300 голов в карьере, прорывом и ассистом сразу же после того пропущенного заблокировал любую возможность камбека соперника. Антонио Конте был очень доволен этим проявлением ментальной силы. Он должен. И очень доволен Лукаку, после "блёклых матчей" и "психологического блока" вернувшимся с "огнём из всех орудий". Так возвращается чемпион.

Впервые с легендарного сезона 2009/10 "Интер" начал сезон с девятью победами в первых 11-ти домашних матчах. Также дома у него уже серия из восьми подряд. Впервые с того же сезона "Интер" единолично лидирует по набранным очкам после какого либо тура во втором круге. И, как уверенно заявляют Конте и Лаутаро Мартинес, эта победа - лишь начало.

А "Лацио"? Он выступил гораздо ниже ожиданий, ничего не создал, уступил без особых вариантов. Симоне Индзаги отмечал неспособность найти свободное пространство, нервозность, позволенные контратаки и пенальти. Однако трагедии не делал. Как и его вратарь Хосе Мануэль Рейна. "Странная игра. Мы постоянно доминировали. В любом случае, мы не были феноменом до неё и не мертвы после. Мы полностью в борьбе за Топ-4". Несомненно.

В сотый раз сначала

Спурт "Ювентуса" начала 2021-го года закончился. Очень быстро может начаться новый. Тем более, что Андреа Пирло доволен выступлением в Неаполе, считая, что его команде не хватило лишь голов. А героем матча он и все СМИ назвали вратаря "Наполи" Мерета. Вместе с тем, "Юве" столько напривозил себе в 2020-ом году, что ныне любое поражение сразу же отбрасывает его довольно далеко. 42 очка после 21-го матча - худший показатель команды за десять лет. И нынешний темп - поражение, три победы, поражение, три победы, поражение - недостаточно хорош для погони.

Туринцы уже практически разучились пропускать, во главе с воскресшим Джорджо Кьеллини казались непроходимыми. В Неаполе именно Джорджо привёз пенальти пощёчиной Ррахмани. Криштиану Роналду начал февраль ураганно. В субботу он в убойных моментах тыкал мяч в Мерета. Фланги функционировали плохо, Альваро Мората уже давно сам не свой. В первом тайме команда и вовсе не создала ничего, играя крайне медленно. Функционеры клуба Фабио Паратичи и Павел Недвед вновь вызверились на арбитров. Как и Пирло, говоря, что после такого пенальти назначать отныне нужно за любой контакт.

Конечно, "Наполи" большой респект. Он поборолся за опального Дженнаро Гаттузо. По прыжкам игроков на тренера после матча была ясна их мотивация. Ему респект за смелый перевод именно в таком матче Лоренцо Инсинье на позицию "десятки". Сам капитан после трёх промахов с "точки" против "Юве" подряд подошёл вновь и уверенно забил. Ирвинг Лосано сражался ценой усугубления травмы. Уничтоженный критикой запасной центр обороны Максимович-Ррахмани отыграл отлично. Мерет, заменивший Оспину после предматчевой разминки, спас. Но этот матч прежде всего проиграл "Ювентус".

Год назад Гаттузо от увольнения, а "Наполи" от развала спасла победа над "Ювентусом". Затем он ещё и забрал у этой команды Кубок. Специалист по ней. В чём специалист тренер Пирло - ещё непонятно.

Разное дыхание

Стефано Пиоли считается специалистом по мотивации. Особенно - в гостях, где "Милан" не проигрывал и забивал больше года. И особенно - против аутсайдеров. До Специи. Ноль ударов в створ впервые с августа 2019-го и игра в целом напомнили чёрные времена. "Специя" играла весьма неэффективно, некачественно в атаке, создала мало. Она просто перебегала намертво выключенного соперника. И этого хватило, высокого прессинга, постоянного бега хватило. Даже для вердикта Пиоли "наше первое заслуженное поражение в сезоне". "Всё неправильно, ничего не работало, в том числе и я".

Сама по себе потеря лидерства после 17-ти туров подряд на вершине не должна особо беспокоить. Даже в преддверии дерби. Выключенность в этом матче можно объяснить мыслями о дерби и недооценкой соперника. Капитан Алессио Романьоли признал последнее. Бывает. С другой стороны, Пиоли отрицал недооценку, но уже собрал команду на экстренное совещание с требованиями не повторять такое. Это поражение может быть тенденцией. Вместе с Кубком оно уже третье в пяти матчах, в лиге - третье в семи. И все они, что бы ни говорил Пиоли, были заслуженными. Возможно, "Милан" выдохся.

"Мы были медленными и предсказуемыми. Мы не способны побеждать некрасиво. Мы должны всегда играть в пас, быстро, интенсивно. А если нет - эффективность пропадает". Если команда Пиоли и вправду не способна побеждать некрасиво, если позволяет не очень качественному новичку деклассировать себя, Скудетто она не возьмёт.

Дыхание "Ромы" гораздо более ровное и предсказуемое. Всё ясно. Она не побеждает грандов, но не теряет очки против команд ниже Топ-9. Никогда. Две недели тому дома ещё и уверенно переиграла команду с восьмого места. А на этот раз уверенно убрала "Удинезе", подошедшего к матчу с двумя победами и ничьими с "Аталантой" и "Интером". Дома "волки" не проиграли уже 16 матчей подряд, забив в них 39 мячей. На этот раз им удалось забить быстрый гол, давить и забить вновь в середине первого тайма, во втором спокойно защищаться и забить ещё один. Всё получилось чётко.

Паулу Фонсека очень доволен всем. Он даже включает поражение от "Ювентуса" в удачную серию ("не хватало лишь результата, голов"). И потому весьма оптимистичен. Опорник Жордан Верету сразу же удивил подключением в штрафную и ударом головой, центральный защитник Манчини навесил ему с фланга. В первом тайме гостям не позволили ни одного удара по воротам. Педро наконец-то забил и заявил о возвращении после травмы. И в итоге благодаря этой победе и неудаче "Ювентуса" возвращено третье место. Команда Фонсеки в игре.

Грязная победа сегодня, грязная игра давно

В Кальяри всё получилось чётко лишь у одного игрока. Луис Муриэль в который раз подтвердил статус суперсаба, на 90-ой минуте издевательски пройдя всех и забив. Победа над традиционно сложным соперником, против которого всегда страдала, без профильного правого латераля, очень важна. Тем более, что позволила избежать ужасной статистики - две победы в шести матчах лиги лучше, чем одна. Впрочем, колокол тревоги "Аталанты" этот рейд Луиса не утихомирит. "Уродливая", "грязная" победа - таковы заявления прессы. Говорившей о стерильном владении мячом, крайне слабом креативе.

В плане атаки и интенсивности "Богиня" отыграла свой худший матч как минимум в сезоне, на 75-ую минуту тошнотворного матча вышла лишь с четырьмя ударами по воротам. Её выручали стойка и вратарь. А также ВАР, благодаря которому арбитр отменил пенальти в её ворота уже в добавленное время (справедливо). Джан Пьеро Гасперини признал, что ничья была бы наиболее справедливым результатом. Говоря о низком качестве игры, о грязной игре. "Мои игроки хорошо приняли её". Разумеется, такие победы нужно уметь добывать. Но ведь такая лишённая вдохновения игра - тенденция.

Середняки и аутсайдеры

Для середняков этот тур был более успешным, чем обычно. "Сассуоло" и "Верона" страдали в последнее время, редко выигрывали. Президент второй Маурицио Сетти требовал реванша, в стане первого чуть ли не начали говорить об окончании эры, то есть каденции Роберто Де Дзерби летом. В 22-ом туре обе победили лишь главных аутсайдеров лиги, со счётом 2:1, без каких-либо фейерверков. Тем не менее, вышло заслуженно и оптимистично. Де Дзерби гордится командой и вновь говорит о Еврокубках. Иван Юрич очень доволен возвращением после двух слабых матчей и слабого старта третьего.

Доволен и Клаудио Раньери. Своим расширенным составом, принесшим победу над "Фиорентиной" во втором тайме. Вышедшие на замену Кандрева и Квальярелла сделали второй гол. Последнего тренер не случайно назвал примером для всех. С такими запасными можно рассчитывать на длинную дистанцию.

"Беневенто" также не собирается плакать. Он набрал лишь два очка в пяти предыдущих матчах, поэтому возвращение в снежно-дождливой Болонье после гола на первой минуте, давление в концовке - добрые знаки. Филиппо Индзаги доволен. От "Дженоа" после трёх побед подряд, 17-ти очков в восьми матчах с Давиде Баллардини ожидали иного, мышления сильной команды. Но она всё ещё чувствует себя аутсайдером, в битве за шесть очков на выезде было важно не проиграть. Ну а "Специя" просто праздновала наибольшую победу в своей истории, в карьерах нынешних игроков и тренера.

Разочарованными, даже злыми остались "Болонья" и "Фиорентина". Они никак не могут набрать темп. Синиша Михайлович бушевал после матча, будучи абсолютно уверенным, что его команда потеряла два очка. Наставник "Удинезе" Лука Готти заявил: "Мы полностью теряли баланс, как только пытались атаковать". Не похоже на его команду.

Среди аутсайдеров на этот раз довольных не осталось. "Торино" добавляет с Давиде Николой, выше зоны вылета, чувствует, что готов побеждать. Но на выходе уже отыграл пять ничейных матчей подряд. "Кальяри" упустил верную заслуженную ничью. У его наставника Эусебио Ди Франческо уже даже не осталось сил на разочарование и отчаяние. "Мы продолжаем играть отлично, не позволили "Аталанте" ни одного удара в створ ворот за 70 минут, доминировали в первом тайме, создавали им огромные проблемы, но вновь ушли ни с чем". В следующем матче сарды и туринцы встретятся друг с другом.

Разумеется, недовольны и "Парма" с "Кротоне", застревающие всё глубже в зоне вылета. Роберто Д'Аверса даже заявил, что его команда боится играть в футбол. Она обновила клубный антирекорд, не побеждая уже в 13-ти матчах подряд. В десяти последних и вовсе набрала лишь одно очко. У "Кротоне" дела немногим лучше - три в восьми.

Лучший игрок тура - Ромелу Лукаку ("Интер"). Стрелял из всех орудий

Прорыв тура - "Наполи". Гаттузо вновь спасла победа над "Ювентусом"

Разочарование тура - "Милан". Кошмары 2019-го

Лучший вратарь тура - Алекс Мерет ("Наполи"). Успешно заменил Оспину

Лучший тренер тура - Антонио Конте ("Интер"). Перекрыл "Лацио" даже без мяча