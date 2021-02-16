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Роналду: Матч с Порту станет для Ювентуса началом пути к финалу

Италия
(1 голосов)

Криштиану уверен в победе своей команды

Роналду: Матч с Порту станет для Ювентуса началом пути к финалу

Новина українською

В среду, 17 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов встретятся "Порту" и "Ювентус". Нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от этой встречи. Португалец считает, что матч с "Порту" должен стать для "Ювентуса" началом пути к финалу.

"Завтра "Ювентус" ожидает очень важная игра против сильной команды. Я могу только надеяться, что этот матч станет началом долгого пути, который мы хотим пройти до финала. Уважение к сопернику, стремление к победе и стопроцентная ориентированность на наши цели", — написал Роналду в своём "твиттере".

Напомним, что завтра, 17 февраля в Португалии состоится матч Порту - Ювентус.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Порту (Португалия)
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dazo28
16.02.2021 в 17:39
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