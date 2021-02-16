Бонуччи и Дибала не сыграют в матче с Порту

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Порту" рассказал о состоянии команды и футболистов.

"Это будет непростой матч. Наш соперник очень хорошо защищается. „Порту“ играет в стиле „Атлетико“. Нам потребуется терпение, чтобы сдержать натиск этих игроков. Лига чемпионов — это особенное соревнование. Нужно быть сильными морально и физически. Конечно, мы хотим добиться победы.

Рэмзи сможет сыграть, но Бонуччи и Дибала не будут готовы. Тем не менее они полетят с нами в Порту, потому что они хотят быть рядом с командой в важные моменты", — приводит слова Пирло Football Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" — "Ювентус" состоится завтра, 17 февраля, на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия).