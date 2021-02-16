Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бонуччи и Дибала не сыграют в матче с Порту
Футболисты не помогут команде
AS
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Порту" рассказал о состоянии команды и футболистов.
"Это будет непростой матч. Наш соперник очень хорошо защищается. „Порту“ играет в стиле „Атлетико“. Нам потребуется терпение, чтобы сдержать натиск этих игроков. Лига чемпионов — это особенное соревнование. Нужно быть сильными морально и физически. Конечно, мы хотим добиться победы.
Рэмзи сможет сыграть, но Бонуччи и Дибала не будут готовы. Тем не менее они полетят с нами в Порту, потому что они хотят быть рядом с командой в важные моменты", — приводит слова Пирло Football Italia.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" — "Ювентус" состоится завтра, 17 февраля, на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия).
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
- Битва за Месси. Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
- Тело как улика: увы, травмы не оставили на Неймаре живого места
- Ибрагимович находится в шаге от двух рекордов Серии А
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО