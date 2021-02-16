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Один из лидеров Лацио получил дисквалификацию за кощунство на поле
Правда, всего лишь на матч
corrieredellosport.it
Игрок правого фланга римского "Лацио" Мануель Лаццари получил одноматчевую дисквалификацию за "кощунственные высказывания на поле".
Такое наказание вынесла дисциплинарная комиссия по указанию футбольного суда. Он изучал фотографии и аудио из матча "Лацио" с "Интером" (1:3) в Серии А в воскресенье.
По поводу Лаццари речь идет о втором тайме и событиях на его 7 минуте, сообщает Football Italia.
27-летний Мануэль этом сезоне провел 20 матчей в Серии А, отметился одним голом и 5 ассистами.
Лаццари пропустит домашний матч "бьянкочелести" в Серии А с "Сампдорией". Он состоится в субботу, начнется в 16:00.
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