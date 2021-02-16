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Один из лидеров Лацио получил дисквалификацию за кощунство на поле

Италия
(1 голосов)

Правда, всего лишь на матч

Один из лидеров Лацио получил дисквалификацию за кощунство на поле

corrieredellosport.it

Новина українською

Игрок правого фланга римского "Лацио" Мануель Лаццари ​​получил одноматчевую дисквалификацию за "кощунственные высказывания на поле".

Такое наказание вынесла дисциплинарная комиссия по указанию футбольного суда. Он изучал фотографии и аудио из матча "Лацио" с "Интером" (1:3) в Серии А в воскресенье.

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По поводу Лаццари ​​речь идет о втором тайме и событиях на его 7 минуте, сообщает Football Italia.

27-летний Мануэль этом сезоне провел 20 матчей в Серии А, отметился одним голом и 5 ассистами.

Лаццари ​​пропустит домашний матч "бьянкочелести" в Серии А с "Сампдорией". Он состоится в субботу, начнется в 16:00.

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В статье: Лацио (Рим) Мануэль Лаццари
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Комментарии (3)
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Po4eson (Одесса)
16.02.2021 в 21:41
? Что есть кощунство?
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 22:05
Виходить, що окрім расизму гравців можна карати і за блюзнірство. Футболісти просто не звикли, що за порожніх трибун чути все, що вони говорять на полі.
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+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.02.2021 в 22:09
Сравнил соперников с шахтером :)))
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-1


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