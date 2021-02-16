Один из лидеров Лацио получил дисквалификацию за кощунство на поле

Игрок правого фланга римского "Лацио" Мануель Лаццари ​​получил одноматчевую дисквалификацию за "кощунственные высказывания на поле".

Такое наказание вынесла дисциплинарная комиссия по указанию футбольного суда. Он изучал фотографии и аудио из матча "Лацио" с "Интером" (1:3) в Серии А в воскресенье.

По поводу Лаццари ​​речь идет о втором тайме и событиях на его 7 минуте, сообщает Football Italia.

27-летний Мануэль этом сезоне провел 20 матчей в Серии А, отметился одним голом и 5 ассистами.

Лаццари ​​пропустит домашний матч "бьянкочелести" в Серии А с "Сампдорией". Он состоится в субботу, начнется в 16:00.