  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полиция "занюхала" у экс-футболиста Ювентуса и Ромы выращивание наркотиков
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полиция "занюхала" у экс-футболиста Ювентуса и Ромы выращивание наркотиков

Италия
(1 голосов)

Все началось с аромата

Полиция "занюхала" у экс-футболиста Ювентуса и Ромы выращивание наркотиков

La Gazetta dello Sport

Новина українською

Итальянская полиция задержала 46-летнего Луиджи Сартора - экс-футболиста сборной Италии 1997-2002 годов. Вместе с напарником он выращивал марихуану в горном населенном пункте к югу от города Парма.

Полицию насторожили большие расходы электроэнергии для нежилого коттеджа, яркое освещение ночью и специфический запах из здания. В следователей не осталось сомнений после того, как они под видом обычной проверки автомобиля Сартора услышали и там запах марихуаны, сообщает La Gazetta dello Sport.

В результате обыска в коттедже обнаружено теплицу, а в ней 106 саженцев конопли. По подсчетам, они позволили вырастить до 2 кг наркотиков.

Читайте такжеА кто был простой? Марадона, Бест, Гаскойн? - Денисов встал на защиту Селезнева

Луиджи Сартор воспользовался правом не давать показания и находится под домашним арестом.

Это уже не впервые бывший футболист попадает в скандал. В 2011 году Сартор проходил по делу о ставках на спорт с фиксированным результатом.

Профессиональная футбольная карьера Луиджи Сартора продолжалась с 1992 по 2010 год. Он выступал за "Дженоа", "Верону", "Анкону", "Виченцу", "Парму", "Интер", "Рому" и "Ювентус". Играл на позиции защитника.

Результат пошуку зображень за запитом Luigi Sartor

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...