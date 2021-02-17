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Полиция "занюхала" у экс-футболиста Ювентуса и Ромы выращивание наркотиков
Все началось с аромата
La Gazetta dello Sport
Итальянская полиция задержала 46-летнего Луиджи Сартора - экс-футболиста сборной Италии 1997-2002 годов. Вместе с напарником он выращивал марихуану в горном населенном пункте к югу от города Парма.
Полицию насторожили большие расходы электроэнергии для нежилого коттеджа, яркое освещение ночью и специфический запах из здания. В следователей не осталось сомнений после того, как они под видом обычной проверки автомобиля Сартора услышали и там запах марихуаны, сообщает La Gazetta dello Sport.
В результате обыска в коттедже обнаружено теплицу, а в ней 106 саженцев конопли. По подсчетам, они позволили вырастить до 2 кг наркотиков.
Луиджи Сартор воспользовался правом не давать показания и находится под домашним арестом.
Это уже не впервые бывший футболист попадает в скандал. В 2011 году Сартор проходил по делу о ставках на спорт с фиксированным результатом.
Профессиональная футбольная карьера Луиджи Сартора продолжалась с 1992 по 2010 год. Он выступал за "Дженоа", "Верону", "Анкону", "Виченцу", "Парму", "Интер", "Рому" и "Ювентус". Играл на позиции защитника.
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