Дибала выбыл на три недели из-за травмы

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи пропустит около трёх недель из-за травмы. Футболист получил повреждение во время подготовки ко встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Порту". Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Игрок сборной Италии отправился с командой в Португалию, но был исключён из заявки. Ранее у "Ювентуса" травмировались Хуан Куадрадо и Артур Мело, не готов также сыграть с "Порту" Пауло Дибала. Вероятнее всего, на поле сможет выйти Аарон Рэмси.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Порту" — "Ювентус" состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия).

"Ювентус" набрал в 21 матче 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021.