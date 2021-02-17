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Дибала выбыл на три недели из-за травмы

Италия
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Футболист не поможет своей команде в ближайших матчах

Дибала выбыл на три недели из-за травмы

AS

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи пропустит около трёх недель из-за травмы. Футболист получил повреждение во время подготовки ко встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Порту". Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Игрок сборной Италии отправился с командой в Португалию, но был исключён из заявки. Ранее у "Ювентуса" травмировались Хуан Куадрадо и Артур Мело, не готов также сыграть с "Порту" Пауло Дибала. Вероятнее всего, на поле сможет выйти Аарон Рэмси.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Порту" — "Ювентус" состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия).

"Ювентус" набрал в 21 матче 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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dazo29
17.02.2021 в 16:58
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