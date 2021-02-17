Павел Недвед пытается "завербовать" Зинедина Зидана

Туринский "Ювентус" поддерживает контакты с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

Источник Ok Diario сообщает, что туринцы считают именно "Ювентус" наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Зидана в том случае, если он покинет "Реал".

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и вице-президент клуба Павел Недвед, который раньше играл за Юве, регулярно общаются с французом.

Читайте также Этот гол в ворота Барселоны сравнял Килиана Мбаппе с Зинедином Зиданом

Срок действующего контракта специалиста с "Реалом" заканчивается для Зидана в 2022 году, но он может покинуть клуб в конце этого сезона, если команда не выиграет ни одного титула.

В возможном решении Зидана о возвращении в Италию большую роль может сыграть его прошлое в "Ювентусе". Сам Зи Зу уверен, что рано или поздно возглавит итальянский клуб, в котором выступал как футболист-полузащитник в 1995-2001 годах.

Кроме того, в "Ювентусе" хотят, чтобы португальский нападающий Криштиану Роналду снова поработал с Зиданом.