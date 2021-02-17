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Павел Недвед пытается "завербовать" Зинедина Зидана
Пока удается
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Туринский "Ювентус" поддерживает контакты с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Источник Ok Diario сообщает, что туринцы считают именно "Ювентус" наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Зидана в том случае, если он покинет "Реал".
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и вице-президент клуба Павел Недвед, который раньше играл за Юве, регулярно общаются с французом.
Срок действующего контракта специалиста с "Реалом" заканчивается для Зидана в 2022 году, но он может покинуть клуб в конце этого сезона, если команда не выиграет ни одного титула.
В возможном решении Зидана о возвращении в Италию большую роль может сыграть его прошлое в "Ювентусе". Сам Зи Зу уверен, что рано или поздно возглавит итальянский клуб, в котором выступал как футболист-полузащитник в 1995-2001 годах.
Кроме того, в "Ювентусе" хотят, чтобы португальский нападающий Криштиану Роналду снова поработал с Зиданом.
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