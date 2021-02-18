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Нет тестов – нет проблем? Лацио могут присудить технические поражения в матчах с Юве и Торино
Отношение к коронавирусу помешает "орлам"
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"Лацио" обвиняют в нарушении протоколов COVID-19 по части уведомления местных властей о положительных тестах в команде. Портал Football Italia сообщает, что дело римского клуба передано в дисциплинарную комиссию.
Еще осенью прошлого года было начато расследование: перед поединками команды в ЛЧ и Серии А у клуба возникли неточности в отчетах. О некоторых положительных результатах тестов игроков не были проинформированы местные органы здравоохранения. Представители "Лацио" утверждают, что вина лежит на лаборатории.
По результатам рассмотрения дела "Лацио" могут присудить технические поражения в матча с "Ювентусом" и "Торино".
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