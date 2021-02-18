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Кассано: Роналду забивает по голу за игру, но он не согласен с идеями Пирло
Антонио указал на недостатки португальца
Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано назвал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду эгоистом.
"Я всегда говорил, учитывая, что он феномен и забил миллиард голов, все равно могут быть сложности с идеями Андреа Пирло.
Он забивает по голу за игру, это правда, но он не согласен с идеями Андреа. Он всегда был немного эгоистичен, его не волнуют, что другие забивают голы, он из тех игроков, которые живут, чтобы забивать самому.
Он не живет игрой, великим матчем, он живет ради ворот, и в данный момент ситуация ухудшается.
Все стареют, и у него возникают трудности. "Ювентус" пытается изменить свои идеи и играть в другой футбол из-за качеств Роналду", — цитирует Кассано Football Italia.
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