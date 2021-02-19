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Буффон оштрафован за богохульство

Италия
(1 голосов)

Выругался

Буффон оштрафован за богохульство

The Sun

Новина українською

Голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона оштрафовали за грубые выражения в матче чемпионата Италии против "Пармы" (4:0). Напомним, поединок прошел в середине декабря, но только сейчас вратарь вынужден будет заплатить 5 тысяч евро – об этом сообщает портал Football Italia.

Чиновники очень долго выяснили, кто именно богохульничал. Итальянского вратаря могли дисквалифицировать на один матч, однако решили просто оштрафовать.

Отмечается, что подобные ругательства считаются крайне грубыми на Апеннинах. Не в первый раз игроков Серии А штрафуют за подобное. В Италии непочтительное использование имени Бога считается весомым поводом наказать исполнителя

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В статье: Джанлуиджи Буффон
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
19.02.2021 в 12:52
У них такие законы. Попробуй в иране сказать что то плохое об Аллахе. Там штрафом не отделаешься. За слова нужно отвечать. Это вам не срач в нете разводить. Под чужим ником
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Cannabis Sativa (Луцк)
19.02.2021 в 12:05
По ходу в Италии бог приравнивается к чернож*пым
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
19.02.2021 в 12:04
Несправедливость в высшей степени. Если ты кого-то обзываешь и угрожаешь тр*хнуть его маму — это в Италии считается нормальным. Но если назовешь черного черным либо произнесешь вслух цитату из фильма (например, "ср*нь господня") — получишь штраф и общественное порицание.
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+4
0
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RockNRoLLa (IF)
19.02.2021 в 11:57
Маразм крепчал...
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+3
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