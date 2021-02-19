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Буффон оштрафован за богохульство
Выругался
The Sun
Голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона оштрафовали за грубые выражения в матче чемпионата Италии против "Пармы" (4:0). Напомним, поединок прошел в середине декабря, но только сейчас вратарь вынужден будет заплатить 5 тысяч евро – об этом сообщает портал Football Italia.
Чиновники очень долго выяснили, кто именно богохульничал. Итальянского вратаря могли дисквалифицировать на один матч, однако решили просто оштрафовать.
Отмечается, что подобные ругательства считаются крайне грубыми на Апеннинах. Не в первый раз игроков Серии А штрафуют за подобное. В Италии непочтительное использование имени Бога считается весомым поводом наказать исполнителя
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