Милан – Интер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 23-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 23-го тура чемпионата Италии между миланскими грандами.

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Derby della Madonnina! Одно из самых важных дерби в мировом футболе и наиболее ожидаемое событие итальянского спортивного календаря ждет нас с вами уже в это воскресенье. Масла в огонь подливает лидерство "Милана" и "Интера", именно команды Пиоли и Конте находятся на вершине турнирной таблицы. Вернутся ли "россонери" на первое место? Устроит ли "нерадзурри" паритет? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 февраля – в 15:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков