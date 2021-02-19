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Милан – Интер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 23-го тура Серии А
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Sempre Milan
Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 23-го тура чемпионата Италии между миланскими грандами.
Derby della Madonnina! Одно из самых важных дерби в мировом футболе и наиболее ожидаемое событие итальянского спортивного календаря ждет нас с вами уже в это воскресенье. Масла в огонь подливает лидерство "Милана" и "Интера", именно команды Пиоли и Конте находятся на вершине турнирной таблицы. Вернутся ли "россонери" на первое место? Устроит ли "нерадзурри" паритет? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 февраля – в 15:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
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