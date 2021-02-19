Владелец Интера задумался о продаже клуба

Владелец футбольного клуба "Интер" Чжан Цзиньдун заявил, что его компания Suning сократит инвестиции, не относящиеся к розничному бизнесу.

"Мы должны сосредоточиться на нашем основном виде деятельности, убрать лишнее, изменить вектор развития. Мы решительно сосредоточимся на розничном бизнесе, закроем и сократим наш бизнес, не имеющий отношения к розничному бизнесу, без колебаний", — цитирует владельца клуба Football Italia.

Сообщается, что Suning собирается продать контрольный пакет акций миланского клуба компании BC Partners, которая вела переговоры о приобретении гранда итальянской Серии А, хотя британский фонд и Suning ещё не достигли соглашения по стоимости клуба.