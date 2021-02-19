Холанд мог быть игроком Пауло Фонсеки - отец не захотел

Бывший спортивный директор "Ромы" Федерико Бальзаретти заявил, что клубу предлагали приобрести нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, но тот выбрал РБ "Зальцбург".

Бальзаретти сообщил, что много беседовал с отцом Холанда, бывшим игроком Альф Инге Холандом, но норвежец хотел для сына другой клуб. Он решил поехать в Зальцбург по личным причинам.

В Италии в начале он мог столкнуться с трудностями. А в Австрии мог немедленно сыграть. Вы видите это в случае его последующего перехода в "Боруссию" Дортмунд после "Зальцбурга". Он ушел в сильную команду, но не на вершину, а так, чтобы продолжать расти. Сейчас он выглядит готовым к последнему прыжку на вершину, - цитирует Football Italia.