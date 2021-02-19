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Серия А. Торино выигрывает битву за шесть очков

Италия
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Эусебио Ди Франческо всё?

Серия А. Торино выигрывает битву за шесть очков

google.co.uk

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Торино" 0:1

Гол: Бремер 76

"Кальяри" и "Торино" не оправдывают ожидания. Они проваливают сезон, отчаянно борются за выживание. Сарды не побеждали в 15-ти матчах подряд, проиграли восемь из девяти. Непонятно, как Эусебио Ди Франческо всё ещё там. В "Торино" результаты получше - одна победа в 15-ти, семь ничьих и лишь одно поражение в девяти. Там уже как раз сменили тренера, с Давиде Николой пришёл характер, после пяти ничьих подряд он уже считал команду готовой к следующему шагу. Сегодня он был сделан.

В первом тайме преимущество было чётко очерчено. "Кальяри" выиграл его по ударам по воротам со счётом 13:3. Симеоне, Наингголана, Жоао Педро отчаянно блокировали, Марин и Педро чуть не попали. Вместе с тем, первый удар в створ каких-либо ворот состоялся лишь на 59-ой минуте. Сиригу потащил удар Педро. В тайме, в котором гости затем доминировали. Удар головой Бремера с подачи углового Мандрагоры выглядел логичным. После чего вратарь хозяев Краньо ещё и спас от Базелли и Белотти.

"Кальяри" остаётся в зоне вылета, "Торино" опережает его уже на пять очков. Ди Франческо на этот раз не удержится?

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В статье: Кальяри (Кальяри) Серия А Торино (Турин)
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