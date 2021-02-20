Фиорентина - Специя 3:0. Обзор матча, видео голов

В матче 23 тура команда Чезаре Пранделли сумела обыграть "Специю" Винченцо Итальяно и обойти сразу нескольких соперников в турнирной таблице. Включительно и с соперником в этом поединке.

Правда "фиалки", которые занимают 12 место, опережают 4-х соперников лишь на 1 пункт.

Впереди у "Специи" матч с "Пармой", а у "Фиорентины" - встреча на выезде с "Удинезе".

Серия А, 23 тур

Фиорентина (Флоренция) - Специя (Специя) 3:0

Голы: Влахович (48), Кастровилли (64), Эссерик (82)

Обзор поединка