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Фиорентина - Специя 3:0. Обзор матча, видео голов
Все - во втором тайме
В матче 23 тура команда Чезаре Пранделли сумела обыграть "Специю" Винченцо Итальяно и обойти сразу нескольких соперников в турнирной таблице. Включительно и с соперником в этом поединке.
Правда "фиалки", которые занимают 12 место, опережают 4-х соперников лишь на 1 пункт.
Впереди у "Специи" матч с "Пармой", а у "Фиорентины" - встреча на выезде с "Удинезе".
Серия А, 23 тур
Фиорентина (Флоренция) - Специя (Специя) 3:0
Голы: Влахович (48), Кастровилли (64), Эссерик (82)
Обзор поединка
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