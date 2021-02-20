Италия
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Капитан Лацио выйдет в старте впервые за год в игре с Сампдорией
Ветеран "Лацио" снова в строю
Капитан "Лацио" Сенад Лулич выйдет в стартовом составе на матч 23-го тура Серии А против "Сампдории".
Для 35-летнего ветерана "орлов" это станет первым матч с первых минут впервые с 5 февраля 2020-го года.
Из-за операции на лодыжке босниец пропустил 342 дня.
"Это был трудный для меня, в котором пришлось провести много работы над собой. Счастлив наконец вернуться в форму и сыграть целый матч", – сказал Лулич Sky Sport Italia.
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