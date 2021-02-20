Капитан Лацио выйдет в старте впервые за год в игре с Сампдорией

Капитан "Лацио" Сенад Лулич выйдет в стартовом составе на матч 23-го тура Серии А против "Сампдории".

Для 35-летнего ветерана "орлов" это станет первым матч с первых минут впервые с 5 февраля 2020-го года.

Из-за операции на лодыжке босниец пропустил 342 дня.