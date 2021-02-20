Серия А. Лацио возвращается к не самым уверенным победам

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сампдория" 1:0

Гол: Луис Альберто 24

"Лацио": Рейна, Патрик, Ачерби, Мусаккьо, Марушич, Лейва (Эскаланте 63), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Мурики 64), Лулич (Фарес 56), Корреа (Акпа-Акпро 55), Иммобиле (Кайседо 86)

"Сампдория": Аудеро, А. Феррари, Йошида (Берешински 46), О. Колли, Ауджелло, Кандрева (Торрегросса 81), Экдаль, А. Силва, Рамирес (Янкто 46), Кейта Бальде (Дамсгор 67), Квальярелла

Предупреждения: Лулич 45, Марушич 82, Эскаланте 89, Патрик 90+4 - А. Силва 35, Экдаль 60, О. Колли 74

В "Лацио" не особо унывали из-за поражения от "Интера", прервавшего серию из шести побед подряд. Симоне Индзаги заявил, что его команда играла очень хорошо и должна быстро вернуться на путь побед. Не особо унывал и из-за кадровых проблем, считая, что команда уже привыкла к ним. На самом деле эти проблемы - потери защитников Лаццари, Раду, Луиса Фелипе, Худта - могли помешать. Как и мысли о "Баварии" в Лиге Чемпионов. Как и крепкий середняк "Сампдория", отлично играющая против грандов и раздавившая "орлов" в первом круге. Однако сегодня "Лацио" отыграл гораздо ответственнее.

Ответственно - не значит ярко. Яркими были лишь минуты с 22-ой по 39-ую, за которые нанёс восемь ударов по воротам. Тогда забросы за спины защитникам были отличными. Милинкович-Савич разыграл с Луисом Альберто, и тот технично пробил. Испанец выходил на ударную позицию ещё однажды. Дважды выходил Иммобиле. Лишь неточность и вратарь останавливали их. А вот в другие минуты римляне не впечатляли. В первые 20, несмотря на 63 процента владения мячом, темп был медленным, а счёт по ударам по воротам - 0:0. А во втором тайме до этого чётко перекрытым генуэзцам дали многовато свободы.

После перерыва "Сампдория" отказалась от зеркальной с "Лацио" схемы 3-5-2, начала мощно. Квальярелла чудом не замкнул головой навес Ауджелло уже в пустые ворота. Повезло "Лацио" и со стыком Квальяреллы с Мусаккьо в штрафной последнего в концовке матча. ВАР решил даже не звать главного арбитра, с углов, которые показали нам, это выглядело пенальти. До этого Мурики оставил "Дорию" в игре, вместо пустых ворот с "кросса" Марушича пробив чуть ли не назад. В середине тайма и особенно в концовке мячи часто летали по штрафной Рейны. Тем не менее, Пепе даже не работал. Римляне выдержали.

Уже далеко не впервые "Лацио" заставляет своих болельщиков нервничать. Как и две недели тому дома против "Кальяри", он забил лишь один мяч, терял инициативу, позволял сопернику забросы в свою штрафную. Лишь две из последних шести домашних побед - над "Наполи" и "Ромой" - были уверенными. Против менее статусных команд гораздо тяжелее. Тем не менее, шесть побед дома подряд в кармане. И на данный момент подопечные Индзаги четвёртые.