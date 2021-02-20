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С уважением. Лацио - Сампдория 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Римляне ворвались в топ-4 чемпионата

С уважением. Лацио - Сампдория 1:0. Видео гола и обзор матча

AFP | Flashscore

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В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" Симоне Индзаги принимал в Риме "Фиорентину" Клаудио Раньери. Тренеры перед матчем приветливо разговаривали друг с другом, а затем младший обыграл старшего, но с уважением. Даже атака, в которой забили "орлы" была медленной, спокойной и неторопливой. У хозяев было после взятия ворот еще несколько по-настоящему голевых шансов, но, такое ощущение, что римляне хотели закатить мяч в ворота и разыгрывали "до верного".

"Лацио" - "Сампдория" 1:0

Гол: Луис Альберто 24

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В статье: Сампдория (Генуя) Лацио (Рим)
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Источник:
Футбол1/2/3

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