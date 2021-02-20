С уважением. Лацио - Сампдория 1:0. Видео гола и обзор матча

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" Симоне Индзаги принимал в Риме "Фиорентину" Клаудио Раньери. Тренеры перед матчем приветливо разговаривали друг с другом, а затем младший обыграл старшего, но с уважением. Даже атака, в которой забили "орлы" была медленной, спокойной и неторопливой. У хозяев было после взятия ворот еще несколько по-настоящему голевых шансов, но, такое ощущение, что римляне хотели закатить мяч в ворота и разыгрывали "до верного".

"Лацио" - "Сампдория" 1:0

Гол: Луис Альберто 24