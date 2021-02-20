Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С уважением. Лацио - Сампдория 1:0. Видео гола и обзор матча
Римляне ворвались в топ-4 чемпионата
AFP | Flashscore
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" Симоне Индзаги принимал в Риме "Фиорентину" Клаудио Раньери. Тренеры перед матчем приветливо разговаривали друг с другом, а затем младший обыграл старшего, но с уважением. Даже атака, в которой забили "орлы" была медленной, спокойной и неторопливой. У хозяев было после взятия ворот еще несколько по-настоящему голевых шансов, но, такое ощущение, что римляне хотели закатить мяч в ворота и разыгрывали "до верного".
"Лацио" - "Сампдория" 1:0
Гол: Луис Альберто 24
Популярное сейчас
- Шахаб впервые забивает за Зарю и выходит в лидеры гонки. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Сенсация: Свитолина и Монфис обьявили о перерыве в отношениях. Фото
- Новый медпротокол от УАФ, вылет Продэксима и гол Яремчука. Главные новости за 19 февраля
- Полиция "занюхала" у экс-футболиста Ювентуса и Ромы выращивание наркотиков
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное