Италия
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Симоне Индзаги выиграл сотый матч в Серии А. Лишь три тренера сделали это быстрее
Для достижения Симоне понадобилось 181 матч
"Лацио" минимально обыграл "Сампдорию" (1:0) в 23-м туре чемпионата Италии.
Эта победа стала 100-й в Серии А для главного тренера "орлов" Симоне Индзаги. На это у него ушла 181 игра.
Лишь три наставника достигли этой отметки быстрее Индзаги: Антонио Конте (145 игр), Маурицио Сарри (169) и Фабио Капелло (180).
44-летний Индзаги возглавляет "Лацио" с апреля 2016-го года.
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