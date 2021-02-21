Симоне Индзаги выиграл сотый матч в Серии А. Лишь три тренера сделали это быстрее

"Лацио" минимально обыграл "Сампдорию" (1:0) в 23-м туре чемпионата Италии.

Эта победа стала 100-й в Серии А для главного тренера "орлов" Симоне Индзаги. На это у него ушла 181 игра.

Лишь три наставника достигли этой отметки быстрее Индзаги: Антонио Конте (145 игр), Маурицио Сарри (169) и Фабио Капелло (180).

44-летний Индзаги возглавляет "Лацио" с апреля 2016-го года.