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Симоне Индзаги выиграл сотый матч в Серии А. Лишь три тренера сделали это быстрее

Италия
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Для достижения Симоне понадобилось 181 матч

Симоне Индзаги выиграл сотый матч в Серии А. Лишь три тренера сделали это быстрее

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"Лацио" минимально обыграл "Сампдорию" (1:0) в 23-м туре чемпионата Италии.

Эта победа стала 100-й в Серии А для главного тренера "орлов" Симоне Индзаги. На это у него ушла 181 игра.

Лишь три наставника достигли этой отметки быстрее Индзаги: Антонио Конте (145 игр), Маурицио Сарри (169) и Фабио Капелло (180).

44-летний Индзаги возглавляет "Лацио" с апреля 2016-го года.

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В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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