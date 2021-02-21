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Эффектное спасение. ВИДЕО, как Бадель спас для Дженоа ничью ударом на 90+5-й
Хорват пробил от души
фото - Getty Images
В последнее время Дженоа наотрез отказывается проигрывать. Серия без поражений команды Давиде Баллардини насчитывает уже семь матчей. Правда, в игре с Вероной генуэзцы были совсем близко от неудачи. На 61-й минуте соперник во второй раз вышел вперед, счет 1:2 держался до 90+5-й минуты. На последних секундах Дженоа получила право на угловой, после подачи которого игрок сборной Хорватии Милан Бадель вколотил мяч под штангу, таким образом финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.
Дженоа сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице, Верона - девятая.
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