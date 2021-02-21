Серия А. Парма отказывается побеждать: уже 14 матчей подряд без побед

Парма. "Эннио Тардини"

"Удинезе" - "Парма" 2:2

Голы: Корнелиус 3, Куцка 32 (пен.) - Окака 64, Нуйтинк 80

Победа "Торино" над "Кальяри" в пятницу прижала к стенке не только сардов, но и "Парму" с "Кротоне". Семь очков отставания от 17-го места следовало начать отыгрывать немедленно. Учитывая форму и статистику, начало выглядело весьма проблематичным. "Крестоносцы" набрали лишь одно очко в десяти предыдущих матчах лиги, не побеждали в 13-ти. Даже не забивали дома в последних восьми. Даже состоялось экстренное заседание по вопросу работы Роберто Д'Аверсы - главного тренера, вернувшегося в команду лишь шесть туров назад. Похоже, ожидает ещё одно.

"Удинезе" свою плохую серию - девяти матчей без побед - прервал двумя подряд. Ещё до этого не уступил "Аталанте" и "Интеру". В 11-ти очках над зоной вылета он был слишком спокоен. Позволил уже в дебюте Пеццелле дважды классно навесить слева, а Корнелиусу - классно пробить головой. Муссо потащил лишь второй удар. Затем владел мячом 60 процентов времени, но играл сонно и без креатива. А резвый Михейле в контратаке заставил Бекао сбить его. В ещё более сонной третьей четверти матча лишь голевой навес на голову вышедшему на замену Окаке вызывал интерес.

На 73-ей минуте Михейле должен был попадать в ворота слёта с шести метров акробатическим ударом. В эти минуты гости уже давили. Де Пауль навесил на вышедшего на замену Увежана, и тот забил. Спас хозяев ВАР, увидевший, что Родриго упустил мяч за линию. Ненадолго. Увежан компенсировал ассистом навесом со штрафного. Нуйтинк замкнул головой. А далее "Удинезе" ещё и давил, ища третий гол. "Парма" же собирала жёлтые карточки, которых в итоге набралось семь. Хотя и у неё был шанс. Гальоло смазал с отличной позиции.

Удержится ли Д'Аверса на посту после такой потери?