Серия А. Милан - Интер 0:3. Без Бога, с двумя королями

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес 5, 57, Лукаку 66

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали (Мейте 67), Салемакерс (Леау 67), Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо 75)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Янг 83), Эриксен (Гальярдини 78), Брозович, Барелла (Видаль 86), Перишич (Дармиан 78), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 79)

Предупреждения: Кьер 12, Салемакерс 55 - Хакими 22

Главный арбитр: Даниэле Довери

Впервые за десять лет Дерби Делла Мадоннина при обеих командах в Топ-2 лиги, после 99-ти очков на двоих в 22-ух турах, чего не было 59 лет. С красочной поддержкой тысяч болельщиков за пределами вынужденно пустого "Сан Сиро". "Интер" на первом месте во втором круге впервые за 11 лет. "Милан" как сенсация сезона с недавней феноменальной серией из 27-ми матчей без поражений. Дерби в исторический момент для обоих клубов (как заявил Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта) должно был стать праздником возвращения футбольного Милана. Но в итоге праздновала лишь одна команда.

"Змеям" удалось сразу же открыть счёт. Лукаку развернул контратаку, со второй попытки нашёл Лаутаро Мартинеса, забивавшего лишь в двух из семи предыдущих матчей лиги, и тот пробил головой. Этот гол задал темп по крайней мере первым 30-ти минутам. "Дьяволы" выглядели растерянными, лишь пасовали на своей половине поля. Златан пяткой пробил слишком слабо. А их соперники свободно владели мячом и атаковали по желанию через фланги, через пустой центр поля. Лишь самоотверженность Кьера, прерывавшего прострел за навесом, помогла удержать счёт 0:1. Лукаку чуть не замкнул однажды.

В последние 15 минут тайма "Интер" отошёл назад, отдал мяч. Краска вернулась на щёки "россонери", до этого выглядевших беспомощными. Эрнандес должен был попадать с десяти метров. Златан должен был пробить сильнее оттуда же. Правда, в эти минуты и контратаки с отличными переводами с фланга на фланг выглядели острее. Доннарумма вытащил удар Перишича, Лаутаро не добил. Шкриньяр чуть неточно замкнул навес со штрафного. Но подопечные Стефано Пиоли уже проснулись, уже поверили в себя. А за три минуты второго тайма и вовсе нанесли столько же ударов, сколько за весь первый - четыре.

Второй тайм и вправду начался ураганно. Ханданович просто чудом вытащил два мяча от Ибрагимовича после подач угловых. Тут же вытащил из-под перекладины выстрел Тонали метров с 15-ти. "Интер" пытался отвечать. Таким образом, темп и уровень ярости переключились на несколько передач. Хотя забил тот, кто создал меньше. "Змеи" вновь разыграли показательную контратаку. Хакими справа, Эриксен в центре, Перишич слева, Лаутаро на финише. Очень красиво, как в компьютерной игре. А вскоре Лукаку дважды прорвался к вратарю. Во втором случае - с центрального круга, и с точным ударом низом.

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В сущности, ничего экстраординарного не произошло. "Интер" выиграл седьмое дерби из десяти во всех турнирах при двух поражениях. Он доминирует в этом противостоянии. В целом для "Милана" это уже четвёртое поражение в восьми последних турах лиги. Он играет плохо, ещё неделю назад не нанёс ни одного удара в створ ворот "Специи". Он вчистую проиграл уже третий Топ-матч лиги подряд. Его депрессивные болельщики подозревали такое развитие событий. Тем более, что сам "Интер" не проиграл уже в седьмом матче подряд. Он набрал отличный ход и уж точно был крайне сложным соперником.

Битва звёзд также закончилась ожидаемо. Лаутаро и Лукаку, несколько застопорившиеся, забившие лишь в одном-двух из шести матчей перед встречей с "Лацио", высвободились уже против римлян и сегодня просто продолжили. А Златан зажат давно, он не забил в пятом из семи последних, в четвёртом из пяти в лиге. И у него нет помощи, нет своего Лаутаро. После победы в дерби год назад Лукаку заявил в Твиттере о "новом короле". После победного дубля в октябре Златан заявил, что в Милане королей никогда не было, но есть Бог. Теперь можно сказать, что в городе два короля.

"Интер" остаётся лидером, теперь уже с четырёхочковым гандикапом. А "Милану" скорее следует подумать не о сокращении этого гандикапа, а о сбережении преимущества перед третьим-четвёртым местами.