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Милан - Интер 0:3. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

"Змеи" бьют "дьяволов"

Милан - Интер 0:3. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ

Новина українською

В матче 23-го тура итальянской Серии А решалась судьба первой строчки в рамках миланского дерби - "Интер" одержал уверенную победу над "Миланом" со счетом 3:0. Дублем в составе "нерадзурри" отметился Лаутаро Мартинес, также гол на свой счет записал Ромелу Лукаку.

После этого тура команда Антонио Конте лидирует в таблице с 53 очками, подопечные Стефано Пиоли идут вторыми с 49 баллами.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес 5, 57, Лукаку 66

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали (Мейте 67), Салемакерс (Леау 67), Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо 75)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Янг 83), Эриксен (Гальярдини 78), Брозович, Барелла (Видаль 86), Перишич (Дармиан 78), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 79)

Предупреждения: Кьер 12, Салемакерс 55 - Хакими 22

Главный арбитр: Даниэле Довери

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В статье: Интер (Милан) Милан (Италия)
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