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Пиоли: Мы сожалеем о поражении от Интера, но плохой была игра против Специи, не эта

Италия
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Наставник "дьяволов" подвел итоги поражения в миланском дерби

Пиоли: Мы сожалеем о поражении от Интера, но плохой была игра против Специи, не эта

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями после поражения от "Интера" в матче 23-го тура итальянской Серии А.

"Первый гол сильно ударил по "Милану". В первом тайме нам не хватало интенсивности, мы должны были сделать больше, но мы заслужили гол во втором тайме.

Мы верим в проделанную нами работу. Нужно быть объективными. Год назад, даже три месяца назад мы были бы счастливы оказаться там, где мы сейчас.

При этом мы недовольны, потому что это было дерби, "Милан" хотел большего, но мы не должны забывать о нашем пути. Мы сожалеем о сегодняшнем поражении, но плохой была игра против "Специи" (0:2), а не эта. Сегодня мы постарались выложиться по полной. Это была сложная неделя, худшая в сезоне.

Мы хотим пройти в следующую стадию Лиги Европы, а затем снова сосредоточимся на Серии А.

Насчет Ибрагимовича, нападающий зависим от игры команды. Он попросил замену, потому что у него были судороги", – рассказал Пиоли.

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В статье: Стефано Пиоли Интер (Милан) Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia

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